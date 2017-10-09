Интеллектуальная "арена" в Сухуме: история случайного "знатока"

Седьмой год подряд в Сухуме проводится интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?", в первом туре которой неожиданно для себя принял участие корреспондент Sputnik Бадри Есиава, пополнив ряды своих коллег в нелегкой "битве" умов.

Пятый элемент

Несмотря на то, что в Сухуме "Что? Где? Когда?" проводится уже седьмой раз, никогда раньше мне не приходилось в ней участвовать. Возможно, и этот год не стал бы исключением, если бы не стечение обстоятельств.

Этой солнечной и жаркой октябрьской субботой мне выпало освещать игру. Открыв дверь в "мир" умников и умниц мне бросилась в глаза команда Sputnik Абхазия. И это не удивительно, ведь их ярко оранжевые майки не заметить было невозможно.

"У нас есть вакансия в команде. Сыграешь с нами?" — спросила меня капитан Sputnik Милана Возба.

А я как-то не думал об этом и, рассчитав время до следующего события в моем графике, подошел к организаторам.

"У вас заявлено всего четыре человека, в запасе еще два игрока. Впишите свои данные и можете присоединиться к друзьям", — предложила ведущая "Что? Где? Когда?" Ася Саносян.

С мыслями о том, что взгляд изнутри сделает материал более интересным и объективным, примкнул к своим коллегам. Теперь нас пятеро.

Свиньи, хвост и невнимательность

Организаторы интеллектуальной игры попросили все команды внимательнее слушать вопросы и точнее давать на них ответы, иначе такие ответы не будут зачтены. Если вдруг игроки не согласны с решением ведущего, то они могут обратиться к апелляционному жюри.

Начался второй тур, в котором я уже был полноправным участником. Это немного волновало из-за нулевого опыта и опасения предстать в невыгодном свете перед коллегами. Но первый вопрос про одно из выражений Черчилля, скажем так, воодушевил и успокоил.

"Черчилль говорил: "Люблю их, потому что собаки смотрят на нас снизу вверх, кошки – сверху вниз, и только они смотрят на нас, как на равных. Назовите их", — прозвучал вопрос от ведущего.

Не помню точно, где именно я услышал эту фразу английского премьер-министра раньше, но запомнилась она мне очень хорошо.

"Он говорил про свиней. Досрочно можно ответить?" — спросил я у коллег.

"Нет, нельзя. Может, еще подумаем?" — усомнилась в правильности варианта капитан команды. Я настоял на свиньях.

Ответ оказался правильным. Неплохое начало, и программа минимум выполнена, подумал я, но рано расслабился.

Если быть откровенным, для неопытных игроков вопросы порой были слишком сложно сформированы. Иногда просто не хватало внимательности. Ответ на вопрос про белых лошадей очень нас огорчил. Отчасти в этом виноват я сам, признаюсь.

Почему в такой-то стране и в такие-то годы нельзя было оставлять без присмотра белых лошадей, и какая их часть тела могла пострадать. Вкратце суть вопроса была примерно такова. Порассуждав, команда пришла к тому, что акцент надо делать на окрасе лошадей. Видимо, редкий цвет их волос привлекал воров, которые стригли скакунов.

С этим мы не прогадали, но вот с частью тела промахнулись. Анжелика Бения предложила вариант "хвост", я настоял на гриве. Робкая девушка не стала спорить и уступила, что повлекло за собой неправильный ответ.

"Я же говорила", — огорченно упрекнула Анжелика команду.

Обидно, досадно, но ладно. Идем дальше. Звучит еще один вопрос, время пошло. Тут все друг на друга оглядываются и понимают, что никто даже не услышал вопроса. Вероятно, пребывали в раздумьях, оценивая свои действия. Громко рассмеялись и поручили самой молодой из нас – Сарии Кварацхелия – записывать вопросы.

Что символично, наша команда была под номером семь и ровно столько же правильных ответов мы дали, разделив четвертое место с командами, набравшими одинаковое с нами количество баллов.

В общем, в тройку победителей мы не вошли, но получили массу удовольствия и пользы от игры. Лично сам я для себя решил, что в будущем, если такая возможность будет, непременно еще раз поучаствую.

© Sputnik. Игра "Что?Где?Когда?" в СДЮ

Самые опытные и молодые

Один из организаторов "Что? Где? Когда?" и участник творческого клуба "Дюна" Эльвира Торосян рассказала, что в этом году в игре принимают участие 24 команды. В первый день проходит отборочный этап, по результатам которого по три команды, набравшие наибольшее количество баллов, выходят в финал, где поборются за звание интеллектуального чемпиона уже на следующий день.

"Отборочный этап разделен на три части по 10 вопросов. Эти вопросы мы заказываем у наших постоянных партнеров, которые занимаются их составлением. В игре нет какой-то определенной тематики, вопросы могут быть абсолютно из любой области, а в финальной части будут вопросы, связанные с Абхазией", — поделилась Торосян.

"Что? Где? Когда?" — это лишь одна часть интеллектуальных выходных, добавила Эльвира. Планируется провести турниры по дисциплинам "Брейн-ринг" и "Своя игра".

Самая опытная команда абхазского "Что? Где? Когда?" и, по утверждению одного из ее участников Левана Лагвилава, самая шумная называется "Двенадцать разгневанных мужчин". Причину выбора такого названия он не раскрыл, лишь сказал, что на это была своя причина, о которой знает только их окружение.

© Sputnik. Владимир Бегунов Кочующая сова абхазских интеллектуалов

По итогам первого тура команда Левана вышла в финал. Он рассказал, что они стараются участвовать в интеллектуальных играх каждый год и несколько раз становились чемпионами.

"Когда мы участвовали в первый раз, мы заняли четвертое место, и это нас, можно сказать, задело. Начали готовиться и взяли реванш в следующем чемпионате. Сейчас мы, конечно, уже немного от этого отошли, но одно время эти игры были нашим хобби. Принимали участие в турнирах за пределами Абхазии и занимали призовые места", — рассказал Лагвилава.

Леван также обратил внимание на то, что появилось немало новых и молодых команд. Он высоко оценил их игру и отметил кругозор абхазской молодежи.

Несмотря на молодость знатоков команды "Nuts" из Очамчыры, они сумели занять третье место в игре. Капитан этой команды Мате Цквитария рассказал, что он единственный из всех ребят, который участвует в "Что? Где? Когда?" не первый раз.

"Среди нас есть несколько студентов, но в основном наша команда состоит из школьников. Я участвую с 2011 года, но все, кроме меня, сегодня играют впервые", — поделился Мате.

По его мнению, интеллектуальные игры – это самая лучшая мотивация для саморазвития, чтения книг, любознательности и проверки уровня своих знаний.

Еще один игрок команды "Nuts" Лана Чкадуа призналась, что она осталась под впечатлением от игры и получили массу положительных эмоций. Знатоки с уверенностью заявили, что в следующем году, они непременно вернуться за победой.