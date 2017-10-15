США выходит из ЮНЕСКО: надолго ли?

США уже во второй раз хочет выйти из ЮНЕСКО. Собственно, в последние годы активность этой международной структуры ООН была сосредоточена в основном на европейских участниках. Учитывая то, что США приостанавливала уплату взносов уже давно, и она периодически выходит из организации, говорит о ее недовольстве политикой ЮНЕСКО и своей нынешней ролью в ней, которая усугубляется на фоне уничтожения уникальных памятников, например, в Пальмире, связанных с боевыми действиями, и, естественно, хочет взять некий тайм-аут, чтобы не нести гуманитарную ответственность за непоправимые разрушения мирового культурного наследия.

С другой стороны, она оставляет за собой право быть включенной в процесс наблюдения, мониторинга происходящих событий под эгидой ЮНЕСКО, а также и участия в некоторых программах, которые идут под эгидой ЮНЕСКО, чтобы оставить за собой право на возвращение в дальнейшем.

Думаю, вскоре США опять вернется в эту международную структуру. Это случится, когда комплекс вопросов, связанных с расширением сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры, будет нуждаться в радикальных изменениях и выработке новой мировой стратегии по концепции сохранения культурного наследия. Вернется, чтобы внести в этот момент свои жесткие корректуры.

То, что она заявила о выходе, на этот раз говорит о кризисе международной структуры, и США хочет этим воспользоваться, в поисках сбалансированного подхода по ряду важных вопросов, связанных с сохранением мирового культурного наследия, и всегда натыкается на нерешенные политические проблемы в зонах боевых конфликтов и в постконфликтных государствах.

Это способствуют принятию решений ЮНЕСКО, часто спотыкающейся на двойных стандартах, что сказывается на имидже организации. Решений не всегда справедливых в восприятии как молодых и не очень влиятельных стран-участниц ЮНЕСКО, так и для многих народов, чьи уникальные исторические и природные памятники не подкреплены мандатом международной защиты в силу непризнанности, так и для людей живущих в регионах ожесточенных и затяжных военных конфликтов, где человеческая жизнь становится менее хрупкой и незащищенной, чем тысячелетние артефакты древнейших цивилизаций.

Однако, надо сказать, что именно в этот период ЮНЕСКО прилагает огромные усилия по сохранению культурного наследия, в связи с участившимися актами вандализма, когда мир находится на пороге уничтожения уникальных памятников культуры, свидетелей тысячелетней истории человечества. Ведь сохранение культурного наследия — необходимое условие обеспечения целостности, культурного многообразия, сохранения идентичности и самобытности народов и государств, по крупицам формировавшихся в течение нескольких тысячелетий.

© AFP/ MAL LANGSDON / POOL Новый гендиректор ЮНЕСКО: начну с восстановления доверия к организации

Поэтому, осознавая угрозу уничтожения культурного наследия в зонах боевых действий, генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, выступая в поддержку Резолюции 2347 на Совете Безопасности ООН в марте 2017 года, заявила, что "защита культурного наследия – это не только вопрос культуры, это императив безопасности".

По всей видимости, США решила на некоторое время отложить свою ответственность за императив безопасности, или это не входит нынче в список наиболее важных вопросов ее внешней политики, или это такой стиль давления, чтобы, вернувшись вновь в ЮНЕСКО, навязать миру свой способ решения гуманитарных вопросов, которые идут под руку с политическими решениями. Трудно предположить, какой именно будет этот способ и путь решения актуальных вопросов, и насколько он будет соответствовать устоявшимся понятиям добра и зла.

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