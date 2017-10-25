Украина — конечно, но и США тоже: "Игра престолов" Джорджа Сороса

"Хаос — это не провал. Хаос — это лестница". Эти слова персонажа популярного телесериала вполне мог бы сделать своим девизом миллиардер и "благотворитель" Джордж Сорос. В ближайшее время масштабы его "благотворительности", судя по всему, расширятся, считает Кирилл Бакеев, радио Sputnik

Больше половины своего личного состояния миллиардер Джордж Сорос пожертвовал фонду "Открытое общество". Из 25 миллиардов долларов накоплений, по оценке Forbes, в распоряжение фонда перешли 18. По данным газеты The Wall Street Journal, "Открытое общество" теперь — вторая в США по объему денежных активов благотворительная организация после Фонда Билла и Мелинды Гейтс. А еще Сорос организовал при своем фонде инвестиционный комитет, который сам же и возглавил.

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Средства внесены не для инвестирования, деньги не будут делать деньги, у финансиста на них другие планы. Не секрет, что Джордж Сорос активно вмешивается в политику. Его фонды неоднократно обвиняли в содействии организации смены власти в ряде государств. "оранжевая революция" на Украине в 2004 году, "евромайдан" там же в 2013-2014 годах, грузинская "революция роз" 2003 года… Можно вспомнить и другие удачные и неудачные "бархатные" и "цветные" революции по всему миру. Так что вопрос в том, на "благотворительность" в какой стране — или странах — предназначены эти деньги.

Не исключено, что первым номером могут оказаться США. Все-таки Джордж Сорос уже давно спонсирует общественные организации, которые призывают к импичменту президента Дональда Трампа. В начале этого года в США прошла крупная акция под названием "Марш женщин на Вашингтон". Многие СМИ, в том числе The New York Times, написали, что более полусотни организаций, связанных с "женским маршем", получали финансирование от Сороса. Не исключено, что еще раз будет "облагодетельствована" Украина: два раза получилось, почему бы не попробовать и в третий?

В России, несмотря на предстоящие в марте президентские выборы, структурам Сороса будет сложнее: все-таки еще в ноябре 2015 года Генпрокуратура признала нежелательными фонд "Открытое общество" и институт "Открытое общество фонд содействия". Хотя предприимчивый филантроп наверняка попробует использовать все возможные обходные пути. С таким "благотворителем" ухо надо всегда держать востро.

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Желание Джорджа Сороса манипулировать не только на бирже, но и политической обстановкой в разных странах напоминает поведение персонажа сериала "Игра Престолов" — лорда Петира Бейлиша.

Именно в его уста автор саги Джордж Р. Р. Мартин вложил такие слова: "Хаос — это не провал. Хаос — это лестница. Многие пытались взобраться по ней, но оступались и уже не пытались вновь: падение ломало их. У других был шанс взойти наверх, но они отказывались, продолжая цепляться за государство, за богов или за любовь. Все это иллюзии. Реальна лишь лестница, и важен лишь подъем наверх", — говорил Бейлиш. Впрочем, этот мастер интриги закончил не очень хорошо.

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