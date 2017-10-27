День родного: на каком языке "говорят" вывески в Сухуме

День абхазского языка ежегодно отмечают в республике 27 октября. Накануне корреспондент Sputnik Бадрак Авидзба прошелся по проспекту Аиааира и посмотрел, как используется государственный язык на рекламных вывесках и в названиях различных заведений.

То, что закон "О государственном языке" в Абхазии мало кто исполняет, известно многим, наружная реклама и вывески во многих местах не соответствуют не только закону, но и орфографии.

Антиреклама вывескам

Наверняка многие не знают, что у нас действует, вернее существует закон "О рекламе". Согласно ему все рекламные вывески и другие надписи в магазинах, учреждениях, словом везде, должны сначала писаться на государственном абхазском языке, затем на русском и других языках.

По этому же закону, размер букв на рекламе может быть одинаковым и на абхазском, и на русском, но сначала должен идти абхазский текст. Если надпись идет сверху вниз, то сверху пишется на абхазском, затем на русском и на других языках.

Прогуливаясь по городу или спеша куда-то по работе, мы не особо замечаем, что в наружной рекламе и вывесках в Сухуме нарушений больше, чем кажется на первый взгляд.

Нарушение закона "О государственном языке" в большинстве случаев выражается в том, что обязательный абхазский текст отсутствует, надписи делаются на русском языке, который знают практически все, но особое непонимание вызывают надписи, сделанные на английском и других языках.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Рекламные вывески на сухумских улицах

Неправильный абхазский

Еще одной разновидностью стали неправильно написанные тексты на абхазском языке. Причем ошибки могут встречаться как грамматические, так и смысловые.

Прочитав одну из рекламных вывесок, я напряг все свои силы, стал вспоминать лекции по абхазскому языку на филологическом факультете АГУ, но так и не смог понять, что означает предложение из двух слов "аҵакырадгьылтә гәхахәара", если еще кто не понял, это перевод с русского – территория наслаждения. Не совсем понятно, что означает и следующее название "аҵара-ҩырақьаадтә маҭәарқәа", то есть школьные письменные принадлежности. На русском звучит хорошо, но калькирование не всегда уместно.

Помимо этого, встречаются надписи, на которых абхазские буквы настолько мелкие, что трудно заметить.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Рекламные вывески на сухумских улицах

Правильные надписи

При всех ошибках и нарушениях надписи на вывесках некоторых магазинов радуют глаз, они сделаны, как и положено, на абхазском языке, есть где название после абхазского дублируется сразу на одном, двух или трех языках, но что приятно, сделано это без ошибок.

Конечно, надписи на наших рекламных вывесках, в названиях магазинов, учреждений — это зеркальное отражение нашего отношения к родному языку и следовательно всему, что с ним связано, это наша духовная культура и в целом мировоззрение.

Вывески на наших улицах изменятся тогда, когда мы поймем, что без языка, в котором заключена наша самость, не будет никакого движения вперед к цивилизации, в которой выживают нации, которые сохранили свою идентичность.