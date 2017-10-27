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Рекламные вывески на сухумских улицах

День родного: на каком языке "говорят" вывески в Сухуме

© Sputnik. Бадрак Авидзба
Колумнисты
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Бадрак Авидзба
17441

День абхазского языка ежегодно отмечают в республике 27 октября. Накануне корреспондент Sputnik Бадрак Авидзба прошелся по проспекту Аиааира и посмотрел, как используется государственный язык на рекламных вывесках и в названиях различных заведений.

То, что закон "О государственном языке" в Абхазии мало кто исполняет, известно многим, наружная реклама и вывески во многих местах не соответствуют не только закону, но и орфографии.

Антиреклама вывескам 

Наверняка многие не знают, что у нас действует, вернее существует закон "О рекламе". Согласно ему все рекламные вывески и другие надписи в магазинах, учреждениях, словом везде, должны сначала писаться на государственном абхазском языке, затем на русском и других языках.

По этому же закону, размер букв на рекламе может быть одинаковым и на абхазском, и на русском, но сначала должен идти абхазский текст. Если надпись идет сверху вниз, то сверху пишется на абхазском, затем на русском и на других языках.

Прогуливаясь по городу или спеша куда-то по работе, мы не особо замечаем, что в наружной рекламе и вывесках в Сухуме нарушений больше, чем кажется на первый взгляд.

Нарушение закона "О государственном языке" в большинстве случаев выражается в том, что обязательный абхазский текст отсутствует, надписи делаются на русском языке, который знают практически все, но особое непонимание вызывают надписи, сделанные на английском и других языках.

Рекламные вывески на сухумских улицах
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Рекламные вывески на сухумских улицах

Неправильный абхазский 

Еще одной разновидностью стали неправильно написанные тексты на абхазском языке. Причем ошибки могут встречаться как грамматические, так и смысловые. 

Прочитав одну из рекламных вывесок, я напряг все свои силы, стал вспоминать лекции по абхазскому языку на филологическом факультете АГУ, но так и не смог понять, что означает предложение из двух слов "аҵакырадгьылтә гәхахәара", если еще кто не понял, это перевод с русского – территория наслаждения. Не совсем понятно, что означает и следующее название "аҵара-ҩырақьаадтә маҭәарқәа", то есть школьные письменные принадлежности. На русском звучит хорошо, но калькирование не всегда уместно. 

Помимо этого, встречаются надписи, на которых абхазские буквы настолько мелкие, что трудно заметить.

Рекламные вывески на сухумских улицах
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Рекламные вывески на сухумских улицах

Правильные надписи

При всех ошибках и нарушениях надписи на вывесках некоторых магазинов радуют глаз, они сделаны, как и положено, на абхазском языке, есть где название после абхазского дублируется сразу на одном, двух или трех языках, но что приятно, сделано это без ошибок.

Конечно, надписи на наших рекламных вывесках, в названиях магазинов, учреждений — это зеркальное отражение нашего отношения к родному языку и следовательно всему, что с ним связано, это наша духовная культура и в целом мировоззрение.

Вывески на наших улицах изменятся тогда, когда мы поймем, что без языка, в котором заключена наша самость, не будет никакого движения вперед к цивилизации, в которой выживают нации, которые сохранили свою идентичность. 

  • Рекламные вывески на сухумских улицах
    Рекламные вывески на сухумских улицах
    © Sputnik. Бадрак Авидзба
  • Рекламные вывески на сухумских улицах
    Рекламные вывески на сухумских улицах
    © Sputnik.
  • Рекламные вывески на сухумских улицах
    Рекламные вывески на сухумских улицах
    © Sputnik. Бадрак Авидзба
  • Рекламные вывески на сухумских улицах
    Рекламные вывески на сухумских улицах
    © Sputnik. Бадрак Авидзба
  • Рекламные вывески на сухумских улицах
    Рекламные вывески на сухумских улицах
    © Sputnik. Бадрак Авидзба
  • Рекламные вывески на сухумских улицах
    Рекламные вывески на сухумских улицах
    © Sputnik. Бадрак Авидзба
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© Sputnik. Бадрак Авидзба
Рекламные вывески на сухумских улицах




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