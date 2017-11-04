"Обитель теней": матрешка кошмаров

Sputnik, Лев Рыжков

Матрицы не работают

Автор этих строк пересмотрел огромную массу «ужастиков», каждый раз вспоминая слова одного из русских классиков: "Он пугает, а мне не страшно". Вроде и спецэффекты хорошие, и артисты старательные – а не страшно, хоть лопни!

Думалось с грустью о том, что выработалась душевная черствость, и образовался некий ментальный мозоль, препятствующий тому, чтобы чего-нибудь с экрана испугаться. Собственно, и от фильма "Обитель теней" не ожидал ничего сверхъестественного. И до поры эти ожидания оправдывались.

Самое начало фильма – это некая семейная идиллия на берегу моря. Бегает счастливая молодежь по пляжному песочку, кувыркается в море, фотографируется на старинный фотоаппарат. Для мелодрамы это – нормальный зачин. Но для ужастика какой-то странный. Благолепие и умиление царит на экране. Автор этих строк подумал, что если и дальше сюжет пойдет в том же духе – лучше покинуть кинозал.

Но тут на экране началось что-то интересное. Мы видим историю о детях, которые остались без родителей в уединенном доме. Их задача – не попасть в детдом, продержаться несколько месяцев, пока старшему из них не исполнится восемнадцать. Они никому не говорят, что стали сиротами. Но что-то начинает подозревать адвокат – лощеный хлыщ. Он начинает шпионить за детьми.

Зрители тем временем заволновались – а вдруг сдадут детишек под опеку государства? А они – такие милые, так заботятся друг о друге. А крючкотвор в костюмчике подбирается все ближе. И как-то так получилось, что зрители дружно забыли на какое-то время, что пришли-то на ужастик. Ведь такая интересная драма. К такой ужасы приплетать – только портить!

И вдруг выясняется, что в доме у детей живет еще и привидение. И теперь детям вредят с двух сторон – и юрист, и призрак. Кстати, не волнуйтесь, это не спойлер. Это – всего лишь завязка. Впереди еще – неисчислимое множество сюжетных поворотов. Да таких, что автор рецензии один раз грешным делом от внезапного страху даже подпрыгнул в кресле. Кстати, попкорн на этот фильм не берите – рискуете соседей засыпать.

Структура фильма – как у матрешки. Под поверхностью одной тайны скрывается другая, еще интересней. А там и третья – совсем жуткая. Но дальше – совсем ужас! Бояться будете гарантированно. И что самое отрадное – знакомые нам всем стандартные сюжетные матрицы в данном случае не работают. Зло наскакивает на героев с совершенно неожиданных сторон. И не угадаешь, откуда.

Чем дальше, тем забористее

На что это похоже? Поначалу, когда врагами выступают адвокат и привидение, "Обитель теней" чем-то напоминает "Оно" по Стивену Кингу. Те же проблемы взросления, тот же дуализм врагов – как из реальной жизни, так и из инфернальных сфер. Но разница есть. Когда смотришь "Оно" — боишься больше по обязанности. Потому что так надо. Вот злобный клоун, его надо опасаться. И зрители из почтения к сединам Стивена Кинга дежурно вздрагивают: "Ай, боимся, боимся!"

А в "Обители теней" вы вздрогнете совсем не по обязанности, а в самый неожиданный момент. Зло подкрадется, откуда вы не ждете. В какой-то момент ловишь себя на мысли, что нельзя же так! Что столько интересных конфликтов и событий сконцентрировано в малых временных отрезках. Что этот фильм можно сравнить по степени концентрации с крепким напитком. Но дальше становится еще забористее.

А когда кино несется к концовке, зритель начинает понимать, что фильм-то – может быть, и гениальный. Что есть у него шансы войти в золотой фонд кинематографа. И поняв это, автор этих строк начал сравнивать происходящее совсем уж с лучшими образцами жанра. Например, с "Другими" испанца Алехандро Аменабара. А потом и с "Шестым чувством", и с "Молчанием ягнят". И кино ведь не хуже. А то и лучше даже, может быть.

Сюрприз с родины Дон Кихота

И вот, уже посмотрев кино, я поднял информацию о фильме. А там очень много любопытного. Например, действие происходит якобы в американском штате Мэн (где живет Стивен Кинг). И герои говорят по-английски. Но на самом деле, снимали фильм в Испании, но на английском языке и с британскими актерами. А вся съемочная группа: и режиссер, и продюсеры, и оператор – это все испанцы.

А к испанскому кинематографу надо относиться уважительно. Он сейчас – один из лучших в мире. Но до нашего проката, к сожалению, редко доходит. Что-то сейчас происходит в Испании, какой-то творческий всплеск. И отрадно знать, что где-то в мире интересные фильмы еще появляются.

А ведь совсем недавно автор этих строк ловил себя на мысли, что давно уже не смотрел кино ради событий на экране. Последние многочисленные высокобюджетные "достижения" киноиндустрии приучали к мысли, что ничего интересного никогда мы больше с экрана не увидим. Только дребедень со спецэффектами. И вот тут – нате вам сюрприз с родины Дон Кихота.

Актеры – сплошь неизвестные. Но молодцы. Играют всей душой, чувствуется – в роль вжились. Из всех я раньше видел только Аню Тейлор-Джой – девочку со слегка инопланетной внешностью. Она спасалась от маньяка с множественными личностями в недавнем блокбастере "Сплит". Колоссальная актриса, еще себя покажет, несомненно.

Пока я писал этот текст, вдруг понял, что очень сильно хочу еще раз посмотреть "Обитель теней". Хотя бы просто для того, чтобы понять, как это сделано. А ведь обычно какую-нибудь новинку кинопроката хочется немедленно развидеть, истребить из памяти. Но, по великому нашему кинозрительскому счастью, есть еще в наш век шальных бюджетов и безмозглых спецэффектов исключения из этого чудовищного правила.