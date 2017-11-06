США никогда не смирятся с обладающим ядерным оружием Ыном

После жестких заявлений президента США в адрес КНДР и не менее жестких ответов лидера Северной Кореи мир весьма обоснованно обеспокоен возможностью вооруженного конфликта на полуострове, считает колумнист Фуад Мамедов-Пашабейли.

Sputnik Азербайджан.

Тем более что на берегу Потомака, если не считать залихватских заявлений Дональда Трампа, делают по этому поводу довольно неутешительные выводы. По сообщению агентства Bloomberg, Исследовательская служба конгресса США опубликовала 27 октября доклад, где указано, что даже без применения ядерного оружия вооруженный конфликт на Корейском полуострове приведет к гибели до 300 тысяч человек.

Даже если КНДР "прибегнет к использованию обычных видов вооружения, число погибших в первые дни боев будет варьироваться от 30 тысяч до 300 тысяч человек", говорится в докладе. Такую оценку аналитики дают, исходя из концентрации артиллерии Северной Кореи, которая способна обстреливать в том числе и Сеул. При этом, как отмечается в документе, артиллерия КНДР может выстреливать до десяти тысяч снарядов в минуту.

Исследовательская служба в своих прогнозах не исключает того, что в конфликт могут быть втянуты и другие страны, такие как Россия, Китай, Япония. Если конфликт между двумя Кореями затянется, то и США будут вовлечены в него.

Сразу после публикации глава Пентагона Джеймс Мэттис, будучи в Южной Корее, заявил: в ответ на любое применение ядерного оружия Пхеньян ждет "массированный военный ответ, который будет одновременно эффективным и подавляющим".

Мэттис заверил, что США "никогда не смирятся с Северной Кореей, обладающей ядерным оружием", и что "следование Севера по пути создания атомных бомб и межконтинентальных ракет контрпродуктивно и в реальности снижает безопасность КНДР".

Ранее, находясь в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей, Мэттис отметил, что у США есть сценарии военного развития событий, хотя мирное урегулирование на Корейском полуострове пока в приоритете.

Однако и Пхеньян настроен весьма серьезно. Тем более что своей воинственной риторикой Трамп оказал неоценимую услугу руководству КНДР. Верхушке Северной Кореи, благодаря бряцанию оружием Трапа и иже с ним, удалось сплотить свое население, которое убеждено, что их дело правое и противостояние Вашингтону должно быть внушительным, несмотря ни на какие жертвы.

На что рассчитывают на берегу Потомака? Вашингтон намеревается сдерживать КНДР благодаря усилению своего военного присутствия и одновременно тесным взаимодействием в этом вопросе с Токио и Сеулом. Думается, что США не исключают сотрудничество с этими странами и по ядерному вопросу.

В итоге Штаты рассчитывают сдерживать Пхеньян усилением своего военного присутствия плюс углублением кооперации с Японией и Южной Кореей, в том числе в ядерной сфере.

Не исключено и то, что Вашингтон постарается найти рычаги воздействия на Пекин с тем, чтобы Поднебесная отрезвляюще подействовала на Пхеньян.

© Sputnik. РИА Новости Постпред РФ при ООН: вокруг КНДР стороны должны прекратить угрозы

Думается, что ситуацию на Корейском полуострове еще можно выровнять. Пхеньян (это видно невооруженным взглядом) не пытается свергнуть режим в Сеуле или объединить под знаменами коммунизма весь полуостров. Его цель проще: чтобы северокорейский режим оставили в покое, чтобы с него сняли санкции и дали Северной Корее возможность нормально жить и развиваться.

Отсюда вытекает то, что если КНДР дадут реальные и надежные международные гарантии, то Пхеньян вполне может ограничить свои амбиции по ядерному вопросу. Однако, какие международные гарантии без США? Безусловно, что Вашингтон должен поумерить свой воинственный пыл и пойти на такого рода переговоры, а посредником здесь может выступить Китай. Думается, что Пекин с готовностью пойдет на это. В таком случае можно будет снять напряжение с этого региона.

Ну а если Вашингтону диалог не нужен и Трамп вместе со своими соратниками продолжит говорить воинственным тоном о силовом решении этой проблемы, то это заведет ситуацию на Корейском полуострове в нежелательное для всего мирового сообщества состояние вооруженного противостояния.

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