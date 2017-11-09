Мой первый. Большой. Этнографический

На днях мне довелось отписывать "Большой этнографический диктант", который впервые прошел в Абхазии и почти во всех странах бывшего Советского Союза. Думала, что будет диктовка. Как контрольная в школе или как известный "Тотальный". Особого желания не было. Вспомнились результаты последнего "Тотального диктанта". И стало как-то стыдно за прошлый "успех". Но редакционное задание. Отказы не принимаются. Собрав дух в кулак, с микрофоном, диктофоном и фотокорреспондентом отправилась на интеллектуальное событие.

© Sputnik. Бадри Есиава Павлов о тексте этнографического диктанта: это будет сюрприз

Пока все участники регистрировались, решила пообщаться с "райтерами" и "диктаторами". Как оказалось, не мне одной была неведома суть "Большого этнографического". Выяснила, что темой будут культура, быт, история, литература разных народов. О формате ни слова.

Отстояв очередь на регистрацию и, получив наконец номерные бланки для ответов, стало ясно, что никакой это не диктант, а самый настоящий этнографический тест.

Количество вопросов поначалу повергло в уныние. Целых 30 за 45 минут. Быть может, кто-то и скажет: "Ну, подумаешь, 30 вопросов". Но те, кто знаком с этнографическим диктантом, меня поймут. Тридцать вопросов на 5 листах. Каждый вопрос на 7 строк. Как сказала одна моя сотрудница: "45 минут уйдут только на чтение заданий".

Конечно, нужно было бы быть совсем чайником, чтобы ни на один из них не ответить, но большинство вопросов действительно заставили покраснеть и попыхтеть. Покраснеть от того, что некоторые народности, о которых говорилось в вопросах, я не знала, а попыхтеть — над поиском логического ответа. Я пыталась искать часть ответов в самих вопросах. И действительно, я их там нашла.

Например, нужно было определить, имя отца русского землепроходца, изображенного на памятнике в Якутске, если отец казачий атаман, а мать якутская красавица Абаякаяде Сючю. Прожив четыре года в казачьей столице – Ростове-на Дону, мне не один раз встречалась фамилия Дежнев. И раз отец был казачьим атаманом, решила, что великим русским землепроходцем был Семен Дежнев. Постфактум выяснилось, что ответила верно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Большой этнографический: впервые в Абхазии

Правда, не все вопросы были такими сложными. В третьем вопросе нужно было соотнести названия священных писаний, храмов с традиционными религиями. Здесь у меня, наверное, как и у многих других, не возникло проблемы. Конечно, христианство-библия-церковь, буддизм-трипитака-ступа и так далее.

Но также были и вопросы, о которых я совершенно не имела понятия. И таких, к сожалению и стыду, было много. Например, определить язык, на котором была написана фраза, или сколько сказок вошло в сборник "Народные русские сказки" Афанасьева, или определить города-побратимы. В таких случаях полагалась на интуицию. А впрочем, меня утешают слова организаторов, что тест этот был не на проверку знаний, а на получение новых.

Ах, да! Возможно интересуют мои достижения? Гордиться особенно нечем, но 19 честных правильных ответов на 30 вопросов считаю личной победой. Я не абсолютное "дно". Тем более утешает то, что это не самый худший результат в Абхазии.