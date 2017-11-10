Главный милиционер в моей жизни

Каждое старшее поколение говорит о подрастающем, что молодежь уже пошла не та, врачи не те, учителя не те. А еще я часто слышу, что и милиционеры нынче пошли не те. Судя по тому, как сильно и чаще всего не в лучшую сторону меняются нравы, я могу даже согласиться со многими обвинениями.

Наверное, точно так же и со многими блюстителями порядка есть проблемы, и тому, к сожалению, много свидетельств. Я тоже многое вижу и замечаю, тем более, что у меня перед глазами всегда был и есть достойный пример – мой папа-милиционер, или Ясонович, как его называют в нашем городе.

Он уже давно на пенсии, проводит время в кругу семьи, наслаждается общением с внуками, увлекается садоводством, давит вино, варит чачу и всегда рад гостям. Правда, когда он был "при должности", гостей было в разы больше, тогда было выгодно дружить с начальствующим другом, зато теперь остались только самые преданные, оттого они ценнее, наверное.

Могло ничего не быть

Свою карьеру Станислав Ясонович Хагба начал в начале 70-х годов в городе Загорск.

Как раз в октябре 1970 года произошел тот самый захват самолета, следовавшего по маршруту Батуми – Сухум – Краснодар, когда молодая стюардесса Надежда Курченка попыталась спасти экипаж и пассажиров, за что поплатилась жизнью. Это был первый в истории СССР захват самолета. После этого происшествия каждый рейс в любом направлении должен был сопровождаться сотрудниками милиции. Мой отец был одним из тех, кто работал в сопровождении и так увидел половину СССР. С тех пор у него на всю жизнь осталась любовь к взлетам и посадкам, и сейчас, когда мы куда-то летим, он не отлипает от окон аэропортов, внимательно провожая и встречая все рейсы.

В один из таких дней, когда ему предстояло лететь в Новосибирск, один из сослуживцев попросил отца поменяться рейсами. У старшего сослуживца в Новосибирске в дни запланированного полета дочь выходила замуж, и ему очень нужно было лететь именно туда. Отец, не задумываясь, согласился. Так пожилой мужчина спас жизнь моему отцу, потому что тот рейс так до Новосибирска и не долетел. Такая вот судьба. Затем папа вернулся в Абхазию, стал работать участковым в Гагре, женился на нашей маме, родили троих детей. Отец успешно продвигался по карьерной лестнице.

Сегодня уже многие и не знают, как тяжело было в те времена добиваться успехов людям абхазской национальности, получать очередные звания, становиться начальниками. Это, конечно, было связано с тем, что абхазов во времена тотального контроля со стороны Тбилиси просто не допускали к руководящим должностям. Сегодня, когда молодые люди в одночасье могут стать генералами, кому-то это может показаться странным. Тогда это был большой труд, и нужно было очень постараться, чтобы обойти тебя не было никакой возможности. Мой папа еще до войны получил звание подполковника, был начальником милиции и всегда гордился этим. Он в шутку говорит, что то довоенное звание стоит больше, чем звание "трофейного генерала".

Чемодан денег

В один прекрасный день в начале 70-х, в центре Москвы молодой милиционер Хагба обнаружил бесхозный дипломат. Будучи при исполнении, не обнаружив хозяина, он вскрыл дипломат и увидел, что тот был набит деньгами. Что еще могло прийти в голову советскому человеку, кроме как принести дипломат с деньгами в отделение милиции и сдать? В качестве поощрения он получил наручные часы. Правда, сейчас он говорит, что так не поступил бы, но я ему не верю. Не буду кривить душой, не стану ничего говорить о том, как поступила бы я. Я, правда, не уверена. Хотите верьте, хотите нет.

Хороший человек

В нашем городе папу знают почти все. Он долгое время был на высоких милицейских должностях в пределах города, его всегда уважали, и сегодня о нем говорят как о хорошем человеке и честном милиционере. Кажется, такой термин сегодня редко встречается. Это всегда приятно, когда, узнав о том, чья ты дочь, тебе говорят приятные слова о твоих родителях.

© Sputnik. РИА Новости Топ-15 фильмов про милицию

Жаль, что сегодня многие взрослые не понимают или не хотят понимать, что плохое имя, которое они оставляют своим детям, не сможет сослужить им хорошую службу. Об этом важно помнить, это очень важно, это нужно детям.

Папа всегда был строгих правил, но нас, детей, он не ограждал от внешнего мира, нам позволяли общаться со всеми, нам доверяли. Он всегда говорил, что полагается на мое благоразумие, и это накладывало на меня большую ответственность. А разочаровать папу – это было самым страшным, что, как мне всегда казалось, я могла сделать.

При этом я не росла "тепличным ребенком", а значит, оказывалась в самых разных компаниях. Среди моих друзей были и те, кого в городе считали, скажем так, чрезмерно шустрыми молодыми людьми. Они, бывало, попадали в разные передряги, иногда их доставляли в отделение милиции, но как только они оттуда выбирались, они рассказывали, что больше всего они не желали встречи с моим отцом. Говорили, что им всегда было стыдно смотреть ему в глаза.

Они его уважали, некоторые говорили, что хотели во многом быть похожими на него, оттого им было неловко предстать в таком невыгодном свете. Я понимала уже тогда, что в душе это не такие уж и потерянные молодые люди, если у них возникал стыд, и они могли так оценивать качества других людей. Он говорил им два-три напутственных слова, а они, по их же признанию, просто готовы были провалиться, лишь бы не поднимать на него глаза. Мне было приятно, не скрою, и я благодарна ему за все минуты гордости за него, эти моменты всегда давали мне твердую почву и спину.

Пример во всем

Быть хорошим человек выгодно, говорит мой папа, а он всегда был для нас образцом во всем. Он умеет выслушать, может ненавязчиво направить, всегда знает, как сказать так, чтобы тебе стало стыдно за свои поступки, но при этом сохранить дружеские нотки в общении. Лишь однажды он сказал мне, что он не хочет со мной обсуждать один мой поступок, и я прорыдала всю ночь. Хотя вопрос того не стоил, недоразумение, на утро все выяснилось. Я даже простила бы ему "силовой прием" (хотя этот вариант никогда не был для него приемлемым), но не лишение возможности поговорить, обсудить, оправдаться, в конце концов.

© Sputnik. Роберт Джопуа Памятные доски героически погибшим милиционерам открыты в УВД Сухума

Он научил меня многому, он создал в моей голове образ настоящего мужчины – честного, надежного, большого человека. Возможно, именно поэтому многие мужчины вокруг и не имеют в моих глазах успеха, потому что им сложно дотянуться до этой планки, но это только по моим ощущениям, я ни в коем случае не утверждаю. Не в обиду, просто есть с чем сравнить.

Знаете, я даже не боюсь переборщить с похвалой, мне есть еще много чего рассказать, но это будет утомительно для моего читателя. Но признаюсь, даже у моего самого любимого мужчины есть один недостаток, всего один, но очень меня тревожащий – он курильщик с более чем 50-летним стажем. Но мы боремся с этим, потому что у такого человека все должно быть идеальным.

Конечно, меня больше всего беспокоит его здоровье. Я желаю всем нашим родителям здоровья, это самое главное, а нам желаю, если не превзойти их, то хотя бы не стать хуже.

Сегодня День работников милиции. В этот день мой отец всегда приезжает на торжественную встречу в МВД Абхазии, чтобы увидеть своих былых сослуживцев, посмотреть на молодое поколение милиционеров, получить некий заряд энергии и в легком раздумье вернуться домой: сейчас уже другое время, другие возможности, иные методы, много воды утекло. Но служба милицейская все так же, как поется в известной песне, и опасна, и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна.

Побольше нам хороших людей в рядах милицейских, они нам сейчас, ой, как нужны. Уж больно много у нас накопилось проблем. Сил, успехов и терпения настоящим милиционерам!