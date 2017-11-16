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Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина

Глазами болельщика: кто едет и не едет играть в футбол в Россию

© Sputnik. Алексей Филиппов
Колумнисты
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Олег Дмитриев
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Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев рассуждает о последних матчах отборочного цикла к чемпионату мира 2018 в России.

Вся Италия в шоке. Поверить, что четырехкратных чемпионов мира не будет на мировом футбольном фестивале, очень сложно. Но есть и причины, которые оправдывают этот провал Италии.

Олег Дмитриев
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Во-первых, стать участником Чемпионата мира от Европы становится все сложнее. Из 32-х мест в финальной стадии Европа получает всего 14. И любой провал команды на крупном соревновании может понизить ее статус при жеребьевке следующего турнира. Именно это и произошло с Италией в 2014-м году на Чемпионате мира в Бразилии.

Это значит, что в борьбе за выход из группы команде-неудачнику может достаться более сильный соперник: по пути в Россию "Голубая эскадра" напоролась на "Красную фурию" — команду Испании. Италия проиграла в решающем матче группового этапа. А при жеребьевке решающего раунда ей досталась сборная Швеции – самая сильная из тех, кто попал в стыковые матчи.

Шведы, кстати, прыгнули выше головы. Почти вровень шли в группе с Францией и выбили Нидерланды. В первую очередь благодаря грамотной обороне. А сильной атаки у итальянцев в этом отборочном цикле не было. В первую очередь из-за того, что в 2016 году тренер "Скуадры адзурры" Антонио Конте предпочел уйти в "Челси". После его ухода атакующую линию было некому собирать.

На месте Италии, кстати, могли бы запросто оказаться и англичане, если бы им сказочно не повезло с жеребьевкой. Словения, Словакия и Шотландия – все-таки рангом пониже, чем Испания. Но даже и с этими соперниками Англии пришлось туговато – практически каждая из побед англичан была добыта потом и кровью.

Так что произошедшее с Италией – всего лишь несчастный случай. Но новому тренеру все-таки предстоит превратить традиционный защитный апеннинский футбол в атакующий.

Прыгнуть в поезд на Россию

Если говорить о последних отборочных матчах, то все они получились разными. Откровенно скучно и прагматично Швейцария победила Северную Ирландию. Хорваты с огоньком разобрались с Грецией в первом матче. Но самым зрелищным по игре выдался "стык" между Ирландией и Данией.

Проекция официального логотипа чемпионата мира 2018 по футболу
© Sputnik. Александр Вильф
Участники Чемпионата мира по футболу 2018 разбиты по "корзинам"

Первая встреча между абсолютно равными командами в Копенгагене завершилась вничью. Ответный матч в Дублине начался с гола ирландцев. Казалось бы, дело сделано. Но тут датчанам помог нелепый мяч с острого угла. Теперь уже ирландцам надо было идти вперед – а датчане этим воспользовались: хладнокровно расстреливали соперника с дистанции. Я, признаться, лет шесть-семь не видел такого количества потрясающих ударов с дальней дистанции.

Рад я и попаданию в Россию сборной Австралии, которая в Сиднее со счетом 3:1 одолела в стыковом матче команду центральноамериканской страны с милым для русскоязычного уха именем Гондурас. "Соккеруз" – "футбольные кенгуру" — в 2017-м хорошо себя зарекомендовали на Кубке Конфедераций. С такой рациональной игрой команда запросто может выйти из любой группы и попытать счастья в плей-офф финального этапа.

Рад, что настал тот момент, когда определились все команды – участницы Чемпионата мира. Интересно будет наблюдать за грандами. Не менее интересно – посмотреть на "новичков" из Панамы, а также на экзотические сборные из Сенегала и Саудовской Аравии. Очень надеюсь, что далеко пройдет Коста-Рика и Колумбия. Жду сюрпризов от чемпиона Европы португальцев. Верю в Месси и в Аргентину. Но буду болеть за Россию – вопреки всем сложностям.

И очень хочется, чтобы кто-то из команд опровергнул фразу легенды английского футбола Гари Линекера о том, что футбол – это игра, в которой побеждают всегда немцы. Уверен, что на российском чемпионате у действующего чемпиона мира будет очень много сильных конкурентов.

 

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