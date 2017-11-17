Ярмарка тщеславия: особенности абхазской свадьбы

Колумнист Sputnik Сария Кварацхелия рассказывает о многолюдных абхазских свадьбах и о том, как нужно на них себя вести.

В жизни каждого человека самый важный и волнительный день – это свадьба. В жизни абхазов свадьба – вдвойне волнительное событие.

© Sputnik / Илона Хварцкия Лайфстайл по-абхазски

Так как у нас, у абхазов, это не просто торжество, когда любящие сердца связывают себя крепкими узами, но и день, когда 1000, в лучшем случае 600, человек делают друг другу авансы. Все "подарки" тщательно фиксируются специальным человеком в специальную тетрадь. Абхазская свадьба – такая ярмарка тщеславия, что родись Теккерей в Абхазии, то пришлось бы ему писать свой главный роман в десяти, а то и более томах.

Честно говоря, я не любительница свадеб, особенно абхазских. В основном стараюсь их избегать. Но случается так, что бежать уже некуда и смиряюсь перед безысходным.

Такой неизбежный радостный случай выдался в минувшие выходные. Женился родной брат. О том, чтобы отпраздновать в зале торжеств, и речи не было, так как мы живем в селе. Родители твердо решили, что сыграют абхазскую свадьбу во дворе. Как положено.

Мой первый вопрос — сколько гостей будет. Почесав затылок, папа попытался утешить дочь и монотонно ответил: "На этот раз будет небольшая свадьба, – выдержал театральную паузу и огорошил. – Всего 700 человек". По абхазским меркам, действительно, 700 человек – не так много, но по моим – более чем достаточно. С одной стороны, понять моих родителей, подверженных общественному мнению, можно. Если они переступят через традицию и, не дай бог, сыграют свадьбу на 200 человек, то, страшно представить, что о них подумают люди.

После "утешительных" слов папы я окончательно впала в уныние. Конечно, не от того, что меня окутали думы о ярком, неповторимом наряде, как это бывает у многих и многих девушек моего возраста. На этот счет я особо не "парилась" – выбрала первое же попавшееся.

Примерила-подходит-беру. Беспокоило другое – как сделать так, чтобы в этот волнительный для моей семьи день не нарушилось мое личное пространство. Сразу же вспомнился горький опыт свадьбы другого брата, когда в моей комнате, словно Мамай, прошлись юные гости.

Спустя несколько дней решила, что неизбежное нужно смиренно принять.

От подготовки и помощи уклонялась до последнего. Но все же пришлось за три дня отпроситься с работы. И сразу нашлась для меня другая, физическая работа: триллион раз подмести двор, помыть окна, помочь отнести-принести. Словом, дел невпроворот. Но поддержало одно – родственники и соседи не остаются в стороне. Помогают. Наверное, взаимопомощь – самый большой плюс абхазских свадеб, так как иначе никак.

Когда настал тот самый день, я уже не чувствовала ни ног, ни рук. Кое-как встала в 8 утра к визажисту, которая медленно, но уверенно сделала свою работу. Через пару часов я уже при полном "марафете" встречала невесту. Еще пару минут, и начались гонки на машинах, гуляния по набережным, паркам, ботаническим садам. В общем, по классике.

Завершилось все ЗАГСом, после которого сразу же отправились к главной площадке торжества, на которой в последние дни я крутилась, как Золушка. Гости щеголяли в красивых костюмах и нарядных платьях. Все очень важные и красивые.

Заводят невесту во двор под "Радеду". Кто-то стреляет из ружья. Сотни глаз оценивающе разглядывают невесту: как она выглядит, в чем она, улыбается или нет. Кстати говоря, если судить по разговорам бабушек на кухне, улыбка невесты – очень важный показатель ее характера. Если невеста, не приведи господь, не одарила всех и вся своим взглядом и неповторимой улыбкой, значит характер у нее паршивый.

И вот уже, наконец-таки, гости заняли свои места за столом. Началось настоящее абхазское гуляние. Как говорится, льются песни, льются вина. Со всех столов меня подзывают наши родственники, пятидесятиюродные братья и сестры, которых я никогда в жизни не видела, но как оказалось, которые знают меня и более того, читают мои тексты в Sputnik и даже гордятся.

От избытка нежных чувств я не знала, куда себя деть. Но выход из ситуации искала недолго. Решила не быть белой вороной. Вошла во вкус. С головой окунулась в эту ярмарку тщеславия. Всем отвечала взаимностью. И кажется, впервые в жизни моя семья была мной довольна.

Наверное, в Абхазии по-другому никак. Если хочешь, чтобы о тебе плохо не думали, то поступай так же, как и то общество, в котором живешь. А быть героем нашего времени – ни к чему. Не поймут.