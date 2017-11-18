Ну, Дед Мороз, погоди: в ожидании праздника

Сегодня в России отмечают день рождения Деда Мороза.Колумнист Sputnik Изольда Хагба делится с читателями тем, как они с племянницей затеяли "заговор" против Деда Мороза.

Не знаю, простое это совпадение или нет, но именно сегодня, в официальный день рождения Деда Мороза, рано-рано утром ко мне под одеяло юркнула моя маленькая племянница с одним единственным вопросом. Вопрос простой, но по ее встревоженному тону я поняла, что дело не терпит отлагательства.

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Ее интересовало, как правильно написать письмо деду морозу так, чтобы он точно понял, какой именно подарок Иллария просит у него в новогоднюю ночь. А то в прошлом году она написала, что хочет планшет, а он принес обычный планшет для игр. А нужен был iPad. Мы тогда семейно предположили, что Дед Мороз неправильно понял ее письмо.

В этом году ей уже нужен компьютер, но есть опасение, что он в очередной раз не точно истолкует письмо и принесет "какой-нибудь маленький компьютер для детей". А это, как вы понимаете, неприемлемо. Два года подряд — это уже слишком!

Мне, конечно же, пришлось распрощаться со сном, потому что, ну, какой там сон при такой срочности, ведь до нового года осталось совсем ничего — каких-то не полных полтора месяца.

В общем, пытаясь сосредоточиться и главное, взяв себя в руки, чтобы не расхохотаться, я стала помогать ребенку составлять примерный текст письма. Короче, в этом году хитрец нас не проведет, мы напишем ему такое развернутое письмо, что теперь то ему уж точно не отвертеться. Ну, погоди у нас, Дед Мороз!

Помню, два года назад, когда я стала возмущаться, что она просит у Дед Мороза слишком дорогие подарки, Иллария парировала, что он "и так приходит раз в год, так чего его жалеть?!". Так что на пощаду рассчитывать не приходится.

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С экранов телевизора и в социальных сетях народ уже во всю готовится к празднику, видимо, чтобы не дать себе забыть о том, что "впереди нас ждут чудеса". В городах уже начали устанавливать елки. На фоне весенней погоды с + 20 в Абхазии это смотрится немного необычным со стороны. Я тут удивляюсь, куда все торопятся, но оказалось, что новогоднее настроение преобладает и в моей семье. Мы уже пишем письма.

Вообще, феномен Деда Мороза — это нечто особенное, до сих пор неразгаданное для меня явление. Я вообще считаю, что люди взрослеют именно тогда, когда перестают верить в него.

Особенность всеобщего любимца в том, что даже взрослые, уже сами давно превратившиеся в "дедов морозов", все еще где-то глубоко в душе верят в новогодние чудеса.

Видимо, человеку свойственно и даже психологически необходимо ожидание праздника.

© Sputnik. Томас Тхайцук Снеговик в колыбели: цены на новогоднее чудо в Абхазии

Чего стоят приготовления, которые начинаются заблаговременно, но не прекращаются вплоть до полуночи 31 декабря. Всегда вызывает умиление трепетная суета вокруг того, что надеть в новогоднюю ночь, в каких оттенках сделать макияж, что поставить на стол, в какие цвета украсить елку и дом, что подарить, какие фильмы посмотреть, как правильно загадать желание, а главное, как правильно написать письмо Деду Морозу.

Сегодня в России отмечают день рождения Деда Мороза, хотя никто точно не знает, сколько же ему лет. Предположительно, более 2000 лет. В Великом Устюге в этот день официально открывается особый почтовый ящик и зажигается первая елка в стране.

И пусть еще в самом детстве под белыми кудрями и бородой главного дедушки страны многие узнают глаза папы или другого близкого человека, а с годами приходит осознание того, что праздник — это то, что ты сам себе организовал, но Новый год, как ни крути, — это самый любимый и ожидаемый праздник большинства людей во всем мире.