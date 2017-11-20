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Олимпиада 2014. Жизнь Олимпийского парка

Спорт in политика

© Sputnik. Михаил Воскресенский
Колумнисты
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Станислав Смагин
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О том, как спорт из "out политика" превратился в "in политика", рассуждает колумнист Sputnik.

Станислав Смагин

Накануне в Сеуле совет учредителей WADA принял решение не восстанавливать в правах российское антидопинговое агентство РУСАДА. По мнению многих спортивных экспертов, требования WADA носят откровенно политический характер.

Станция допинг-контроля на территории лыжно-биатлонного комплекса Лаура в Сочи. Архивное фото
© Sputnik. Илья Питалев
Глазами болельщика: "допинг" как главное оружие спортивных чиновников

Известный тезис "спорт вне политики" давно уже является неверным.

Политика и сестра ее экономика давно и изрядно влияют на все этажи пирамиды спортивного мира.

Европейскую футбольную Лигу чемпионов сначала долго и упорно превращали в турнир в первую и вторую очередь для богатых и развитых стран, а когда УЕФА возглавил великий футболист Мишель Платини, пошел обратный откат – в сторону безудержного эгалитаризма и поощрения стран бедных и развивающихся, да что там, и стагнирующих тоже.

Реформа по увеличению количества участников с чемпионата Европы с 16 для 24 для привлечения стран вроде Албании – из этого же разряда. На уровне чемпионатов мира тоже давно есть вопросы относительно избыточной квоты для "развивающихся" Азии и Африки.

В общем, то, что спорт не out, а in политика, очевидно давно. И единственное, что можно с этим делать – признать.

Олимпийский парк в Пхенчхане
© Sputnik. Рамиль Ситдиков
СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады-2018

Пока ты утверждаешь "спорт вне политики" – ты занимаешь слабую проигрышную позицию, убегаешь от проблемы, отвергаешь принцип бритвы Оккама и фактически даешь фору тем, кто связь давно признал и, пользуясь форой, модерирует ее в свою пользу.

А второй тезис современной спортивной жизни звучит примерно так: "Спорт вместе с политикой, и вместе они против России". Локальные частные исключения существуют, но на уровне главных мировых спортивных событий и институтов в течение последних трех с половиной лет все весьма очевидно – и не в российскую пользу.

В прошлом году в ходе скандалов вокруг участия российских спортсменов в Олимпиаде и особенно Паралимпиаде  эта очевидность достигла кульминации. Глава Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен, одна из самых одиозных фигур мировой, в прямом смысле слова, спортивной политики, комментируя отстранение россиян от вверенных его попечению соревнований, открыто сказал: "Я считаю, что российские власти катастрофически подвели своих паралимпийцев". Какой уж тут спорт, все проговорено прямым текстом.

Директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, представитель белорусской делегации Андрей Фомочкин с флагом России во время парада атлетов и членов национальных делегаций на церемонии открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро.
© Sputnik. Илья Питалев
Журова: флаг РФ в Рио вынесли в поддержку спортсменам, а не из-за политики

Российское руководство до поры до времени подчеркнуто и неуклонно придерживалось презумпции спортивной аполитичности. Так, прошлой весной на совещании, посвященном разворачивавшемуся допинговому скандалу, президент России сказал министру спорта Виталию Мутко и главе Федерального медико-биологического агентства Владимиру Уйбе: "Во-первых, не нужно ничего политизировать, не нужно продвигать какую-то теорию заговора. Нужно системно и своевременно реагировать на принимаемые решения, в том числе на уровне международных организаций. И если у вас не было данных о том, как быстро выводится этот препарат из организма человека, то нужно было провести соответствующую работу, вступить в контакт с коллегами из WADA и с ними заблаговременно все это обсудить, а не бить, как в народе говорят, по хвостам и задним числом рассуждать о том, что корректно было ими сделано, что некорректно".

А уже в мае этого Владимир Путин в интервью британскому журналисту Дэвиду Миллеру подчеркнул, что всегда был против политизации спорта: "Спорт – это отдельная и уникальная сфера человеческой деятельности, которая существует по своим законам и принципам, он не имеет ничего общего с политической повесткой и не должен иметь".

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Челябинск
© Sputnik. Алексей Дружинин
Путин связал допинговые обвинения против РФ с предстоящими выборами

Но у руководства мирового спорта на сей счет по-прежнему иное мнение. Недавно газета New York Times опубликовала информацию, согласно которой в МОК "рассматривают ряд возможных взысканий по отношению к России за нарушение антидопинговых правил, в том числе запрет на исполнение гимна страны на предстоящих Олимпийских играх и отстранение делегации спортсменов от церемонии открытия…[Они] рассматривают возможность участия российских спортсменов под нейтральным флагом или возможность выступать в нейтральной форме…".

В этот раз уже совсем сложно подумать, будто речь идет исключительно о технических наказаниях за сугубо спортивные нарушения. Все прокомментировавшие новость российские чиновники и депутаты согласились, что происходит именно политизация спорта, хотя анонсировать какие-то ответные меры не стали. А вот первый заместитель главы думского комитета по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила: "Если Международный олимпийский комитет примет решение запретить исполнять гимн России на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане или участвовать нашим спортсменам в церемонии открытия, наша страна вряд ли поедет на Олимпиаду". Совпадение или нет, но МОК предпочел опровергнуть публикацию NYT, назвав ее "преждевременными спекуляциями". Показательно, конечно, что всего лишь "преждевременными".

Города Мира. Пхенчхан
© Sputnik. Рамиль Ситдиков
"Спекуляцией" назвал МОК сообщение о запрете гимна РФ на Олимпиаде-2018

Отметим, что политизация спорта бьет не только по России, но и по ее ближайшим партнерам. Так, в ходе допинговых скандалов перед прошлогодней летней Олимпиадой особые претензии, помимо России, были к Беларуси и Казахстану. А в конце 2016 года по итогам масштабной перепроверки, проведенной совместно МОК и WADA, был обнародован список спортсменов, чьи допинг-пробы дали положительный результат, и которые на этом основании подлежат лишению медалей Олимпиад 2008 и 2012 годов. На первом месте, конечно, Россия, на втором Казахстан, на третьем – Беларусь. Занятное совпадение, не правда ли? Кстати, всего в этом списке десять стран, из них восемь постсоветские, а еще Турция и не особо жалуемая «мировым сообществом» (точнее, его западноцентричной частью) Куба.

Той же Беларуси с данной проблемой приходилось сталкиваться и раньше, причем в совершенно открытом виде и без возможности списать все на совпадение. Так, в январе 2011 года тогдашний председатель Европарламента Ежи Бузек выступил с предложением об исключении РБ из числа участников всех крупных международных спортивных соревнований, таких как Олимпийские игры и чемпионаты мира. Он объяснил это необходимостью пересмотра политики в отношении белорусского руководства, которое, по словам Бузека, "не имеет демократической легитимности". А в мае 2011 тот же Бузек обратился в Международную федерацию хоккея (IIHF), призвав ее отказаться от проведения чемпионата мира 2014 года в Беларуси. Дескать, недостойна столь значимого соревнования страна, где арестованы «сотни мирных демонстрантов, включая кандидатов в президенты и лидеров оппозиции». Той же весной Сенат США принял резолюцию-обращение к IIHF о лишении Беларуси предстоящего хоккейного турнира. К счастью, разум в итоге возобладал, и состоявшийся чемпионат, по мнению руководителя IIHF Рене Фазеля, стал едва ли не лучшим в истории.

В общем, повторю еще раз: единственное, что сейчас можно сделать с проблемой политизации мирового спорта – признать, что она существует. Но и это уже большое дело, ведь, поняв наличие болезни и ее суть, гораздо легче принимать меры по борьбе с ней.

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