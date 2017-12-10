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Плачущая женщина

"Легальное" насилие: почему в Абхазии ущемляются права женщин

© Fotolia/ Bits and Splits
Колумнисты
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Сария Кварацхелия
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В международный День прав человека, который ежегодно отмечается 10 декабря, колумнист Sputnik Абхазия говорит об ущемлении прав менее защищенной части общества. Конечно же, женщин.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Абхазии долгое время не принято было говорить о правах женщин. Если не дай бог кто-то ненароком об этом все-таки заикался, то он становился предметом язвительных усмешек.

Круглый стол на тему домашнего насилия
© Sputnik / Илона Хварцкия
Ассоциация женщин Абхазии: есть вопиющие факты домашнего насилия

В принципе и сегодня наше общество далеко не продвинулось в "женском" вопросе. Если ты что-то начнешь там об ущемленных правах, то скорее всего прослывешь суфражисткой и мужененавистницей, или подкаблучником и маменькиным сыночком.

Честно говоря, еще год назад я не могла себе представить, что в нашей стране, где, казалось бы, Апсуара самый главный закон, который чуть ли не выше Конституции, может быть столько актов физического, сексуального и психологического насилия над слабым полом. Но стоило немного глубже изучить проблему, и ее масштабы повергли в ужас.

Чуть ли не каждый день насилуют, бьют и убивают. И это не надуто и не надумано. Такова негласная статистика. Да негласная, потому что официальной в Абхазии не ведут, так как в большинстве случаев факты замалчиваются, да и в республике не очень-то и жалуют тех, кто пытается хоть как-то повернуть и правительство, и общество к проблеме гендерного неравенства.

Несмотря на то, что факты замалчиваются и часто не доходят до МВД,  люди все знают. Да, отрицают существование проблемы, и тем не менее, я глубоко убеждена в том, что они знают.

Бытовое насилие
Public Domain
Алена Кувичко: в Абхазии домашнее насилие считается семейным делом

Ведь все слышали благодаря Facebook нашумевшие случаи, когда отец убил свою дочь за непристойное поведение, случаи физического насилия над женами и сексуального – над малолетними девочками. Хоть многое из всего перечисленного и не получило большой огласки, но некоторые темы стали предметом весьма нелицеприятных обсуждений.

И меня удивляет не то, что тема эта висит в топе обсуждаемых в Facebook, а то, что многие в комментариях зачастую обвиняют жертву насилия. И когда я вижу сообщения вроде "заслужила, так ей и надо, опозорила семью" или же, где хоть как-то пытаются оправдать насильника, мне кажется, что мы продолжаем жить в средневековье, где принято было топором сечь головы, расчленять, вешать или сжигать на костре. А как же чувство сопереживания человеку, который попал в тяжелую ситуацию?

Ведь, каким бы тяжким не был грех, совершенный кем-то, ничто не может оправдать убийство, потому что последнее – самое тяжкое преступление, что могло придумать человечество. И что бы не говорили, я считаю, что всегда можно найти выход из ситуации и сохранить репутацию: можно прогнать из дома, отречься от родного человека. Но не убить.

У слабого пола в нашей республике сегодня есть только Ассоциация женщин Абхазии, которая занимается просвещением женщин, поддержкой, дает укрытие, помогает общаться с психологами, юристами; которая устраивает круглые столы, издает брошюры и пишет статьи, чтобы расшевелить общество, заставить его по-другому повернуться лицом к этой проблеме, поверить в ее существование.

Сцена домашнего насилия
© Fotolia/ Sdecoret
Акаба: в Абхазии отсутствует понимание термина "домашнее насилие"

Ассоциация уже на протяжении нескольких лет пытается выдвинуть законопроект о домашнем насилии, и на протяжении нескольких лет этот законопроект отклонялся и более того, за это время был принят другой закон, который еще больше ущемляет права на этот раз не только женщин, но и мужчин — "О запрете абортов". Не буду растекаться мыслью по древу, насколько ужасно это решение, принятое прошлым созывом.

Сегодня завершается всемирная акция "16 дней активных действий против насилия над женщинами и детьми". Ассоциация женщин Абхазии в очередной раз провела акцию в Абхазии. Ездила по всей стране, встречалась с общественностью, правительством. Но ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Потому, что снова и снова мы спотыкаемся о закон, которого нет, и который еще не созрели принять парламентарии. 

И возвращаясь к моему заголовку, который быть может, показался кому-то странным и резким. Понятно, что есть уголовный кодекс, который преследует физическое насилие в разных проявлениях, но хочу сказать, что раз нет закона, который запрещает насилие над женщинами и детьми, нет системы эффективной защиты и реабилитации жертв, значит можно считать, что оно в нашей демократической республике в некоторой степени легально.

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