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Мужчина держит пульт перед телевизором

Мультики для малыша: возможен ли правильный выбор

© Fotolia/ Karelin Dmitriy
Колумнисты
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Эсма Голандзия
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Своим мнением о том, какие мультики стоит показывать детям, а от каких лучше малышей ограждать, с читателями поделилась колумнист Sputnik Эсма Голандзия.

Для меня, как и для многих мам, тема выбора мультфильма достаточно актуальна. Какие мультики предложить своему ребенку? Какие персонажи направят маленького зрителя к добру и хорошему поведению, а каких лучше избегать? Главное, понимать, что мультик не должен работать постоянным "фоном" и заменять игры и общение с родителями.

Своему первому ребенку, честно, я включала только советские мультфильмы, одобренные детскими педагогами и психологами. Они в самом деле очень добрые, трогательные, с правильным смысловым наполнением. Однако в четыре года в нашу жизнь безвозвратно вошел канал "Карусель", и дочка наотрез отказалась от Чебурашки и Карлсона, в пользу современных мультгероев — красочных, динамичных и "спецэффектных".

Астамур Квициния
© Sputnik. Роберт Джопуа
Астамур Квициния: спрос на абхазские мультфильмы есть, спонсоров нет

Когда появился второй ребенок, ситуация с мультиками упростилась. Первый месяц: "Раньше двух лет он не будет смотреть мультики". 10 месяцев: "Солнышко проснулось, новый день на двореее…"

Я стала понимать, что современность тоже может предложить правильные мультфильмы, умные, добрые и смешные, развивающие у ребенка отзывчивость, дружелюбие и чувство справедливости. Главное, правильно отфильтровать, и тут опыт и материнское чутье не должны подвести.

Я поделила мультики на три группы: "которые я бы, как мама, рекомендовала", "просмотр лучше минимизировать", "вообще не стоит включать ребенку".

Итак, рекомендуемые

Самым маленьким зрителям, несомненно, понравятся поющие "Синий трактор" и "Кукутики". Под их веселые напевы обожает танцевать мой сын и моя племянница, впрочем, как и вся остальная знакомая малышня. Яркие развивающие мультики — "Тигренок Даниэль", "Tiny love" и "Малышарики". Кроме того, детишек точно порадуют бегемотик со слоненком в "Тима и Тома" и симпатичные обитатели Приморского края "Лео и Тиг". Жизнерадостная "Пчелка Майя" и ее приключения наверняка заинтересуют малышей, а лечить игрушки их научит "Доктор Плюшева". Пальму первенства доброты и справедливости я бы отдала "Лунтику".

Мультфильм Ежик в тумане
© Фото: Союзмультфильм
Герои мультфильмов: путь от "Ежика в тумане" до "Лунтика"

Если брать категорию деток постарше, то и здесь много познавательных мультфильмов. "Фиксики" — популярный российский мультсериал о маленьких человечках, живущих внутри техники. "Даша-путешественница" поможет развить воображение, логику и обучить азам английского языка. И как же без полюбившихся всем мальчишкам приключенческих мультсериалов о дружбе и взаимопомощи — "Робокар Поли", "Щенячий патруль" и "Команда Врумиз". "Томас и его друзья" и "Чаггингтон" мгновенно увлекут ребенка в мир говорящих паровозов. "Теория струн", "Сферы Хаббла", законы механики — много крутых тем раскроют маленькому зрителю "Смешарики".

Просмотр лучше ограничить

"Маша и медведь": несмотря на совершенно потрясающего медведя и замечательное музыкальное оформление, поведение Маши с первых серий вызывает раздражение. Ну, почему, почему она безнаказанно издевается над своим лучшим другом? И где ее родители?

"Свинка Пеппа". Мультик, в целом, неплох. В нем есть интересная сюжетная линия и запоминающиеся персонажи. Единственный смущающий меня факт — это образ папы. Почему-то папа Свин изображен нерешительным увальнем и постоянно является объектом насмешек (хорошо, хоть беззлобных) своей дочери. Мы же привыкли к тому, что папа на экране-обязательно отважный, мудрый и авторитетный.

Анимация Апсуара
© Фото: Астамур Квициния
Анимация Апсуара: в Абхазии выйдет мультсериал о национальном кодексе

Особняком стоят абхазские мультики. К сожалению, выбор тут крайне мал. На запрос "абхазские мультфильмы" YouTube выдает одну серию Винни-Пуха с абхазским переводом и парочку обучающих мультиков "Считаем с Полой". Там же можно посмотреть несколько замечательных работ аниматора Астамура Квициния.

Не стоит показывать детям

Некоторые "шедевры" для детей вызывают ощущение дикой смеси бреда, жестокости и анимационной несостоятельности. Сюда можно отнести большинство персонажей, обитающие на каналах Nickelodeon и Cartoon Network. Такие, как Губка Боб, Гамбол, или Дядя Деда.

"Монстры Хай": несмотря на достаточно приличный сюжет (я специально посмотрела несколько серий), отталкивающий внешний вид персонажей и готическая атрибутика делают этот мультик неприемлемым для детского просмотра.

Ну, и совершенно очевидно, что "Гриффины", "Футурама", "Симпсоны", "Южный парк" — это, несмотря на кажущуюся "детскость", абсолютно произведения для взрослых.

В общем, наше дело — предложить ребенку хорошие мультфильмы. А какой именно он полюбит по-настоящему — решать только ему. В конце концов, в нашем детстве мы делили мультики по одному критерию: любимые-нелюбимые. У вас разве не начинает биться сердце чаще при первых звуках "Утиных историй"?




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