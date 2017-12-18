19:17 19 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Социальная сеть Фейсбук

Почему фейсбукчане высказывают мнение, которого никто не спрашивает

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Бакыт Толканов
7410

Хайп можно словить на всем, даже на смерти. Колумнист Sputnik Кыргызстан Бакыт Толканов написал об интернет-пользователях, которые стали мастерами в этом деле, и разделил их на группы.

Все мы страдаем или наслаждаемся в соцсетях. Признаюсь, я грешен, как и многие: люблю "зависнуть" в Сети, публикуя посты разной степени адекватности. Но сейчас стало модно "ловить хайп", то есть любым способом добиваться популярности в интернете. Я бы разделил "хайперов" на несколько видов.

Кубик с изображением замка на компьютерной клавиатуре
© Fotolia/ Gajus
Жизнь и смерть в онлайне

Плакальщицы и плакальщики

Любая смерть, особенно если речь идет об известном человеке, приводит к волне скорби в соцсетях и огромному количеству постов "плакальщиц". В Древнем Египте это была профессия, а у нас — хобби и средство для сбора лайков. Причем такие посты часто публикуют люди, которые были плохо знакомы с покойным или вообще не знали его лично. Возьмите на заметку: соболезнования надо выражать лично, а не в соцсетях. Или сейчас другие традиции?

Борцы против оскорблений

Недавно я опубликовал шуточный пост, что ищу жену из конкретного региона страны и обещаю любить ее ближайшие шесть лет. Зная, что пользователей хлебом не корми — дай обвинить кого-нибудь в распущенности, аморальности или трайбализме, — я снабдил пост смайликами и постскриптумом, что это шутка и не надо искать в ней никакого серьезного подтекста… Наивный!

На меня посыпались осуждения и оскорбления. Мы часто говорим о религиозном экстремизме, но, как оказалось, среди борцов за справедливость тоже немало радикалов. Они умеют разглядеть оскорбительное в самой невинной фразе и тут же накидываются с оскорблениями на, как им кажется, оскорбляющего (за это предложение мне влетит от редактора и корректора, но делать нечего — пишу дальше). Ребята и девчата, прежде чем обрушить на кого-то свой праведный гнев, перечитывайте посты! Приберегите воинственный настрой для великих дел.

Социальная сеть Фейсбук
CC0 / geralt
Желчная колонка о желчи

Радетели за права женщин

У этих товарищей девиз один: "В каждой шутке есть только доля шутки". Все проходит через гендерный "детектор", видимо, высокочувствительный. Невинная фраза, сопровождаемая словами "детям, женщинам и слабонервным не читать", чревата страшными последствиями. Причем часто сама шутка отходит как минимум на третий план.

Публичные критики

Их часто можно спутать с "хайперами" из двух предыдущих групп. Но есть особенность — они, так сказать, специалисты широкого профиля. Стоит человеку сделать ошибку в слове или неверно указать дату битвы при Пуатье, как сразу появляются филологи и историки уровня "академик". Вообще, критики — народ очень одаренный: среди них есть и специалисты по большому адронному коллайдеру, и эксперты по вильмулимулю (честно, не знаю, что означает это слово). Однако иногда можно вести себя по-дружески и просто написать об ошибке в личку.

Злорадствующие

Их девиз: "Акела промахнулся". Недавно мой коллега Алимджан Валиев классно прокомментировал ситуацию вокруг Instagram-звезды Айжан Асемовой, появившейся на публике без макияжа. (Последний раз я наблюдал столько злорадства в 1998 году, когда столкнулись два шестисотых "мерса") Досталось всем — и Алимджану, и Асемовой, и президенту, и заграничным актерам…

Вывод

Я сам не ангел — иногда страдаю вышеуказанными "талантами", но давайте вспомним, что одно и то же средство может быть и ядом, и лекарством. Все зависит от количества. Терпение, друзья мои, только терпение…

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • АЛЕКСАНДР КОКОРИН С ПИСТОЛЕТОМ
    Ты чего стрелял?

    МВД Северной Осетии начало проверку по факту стрельбы на свадьбе во Владикавказе, в том числе футболистом Кокориным, кадры которой были выложены в Instagram.

  • Сотрудники Гянджинской таможни обнаружили крупную партию пиротехнических средств
    Взрывоопасная контрабанда

    Перед Новым годом вырос поток нелегально ввозимой в Азербайджан пиротехники, и таможенники находят ее в самых неожиданных местах.

  • Здание Министерства обороны РА
    Вам посылка!

    Армения и Россия поставят недостающую точку в договоре о военной почте – эксперты Минобороны РФ едут в республику для обсуждения протокола к соглашению.

  • Здание Всемирного банка
    Борец с бедностью

    Имя казахстанки Алмы Уразалиновой, много лет занимавшейся проблемами борьбы с бедностью, присвоено конференц-залу в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне.

  • Архивное фото директора Института ЕАЭС Владимира Лепехина
    Усидеть на трех стульях

    Кыргызстану надо работать с ЕАЭС, а не "сидеть на трех стульях": политолог рассказал об особенностях интеграционных процессов в организации.

  • Юрий Павловец с адвокатом
    Никакого экстремизма!

    Обвиняемый по делу о разжигании национальной вражды автор Regnum Юрий Павловец считает, что в его публицистике нет признаков экстремизма.

  • Евро, архивное фото
    С латвийской пропиской

    Что побуждает украинцев вести бизнес в странах Балтии, сколько стоит это удовольствие, и что делать Киеву, чтобы остановить бегство фирм за границу.

  • Михаил Смолин политолог, кандидат исторических наук
    Потерянные для страны

    Литовская молодежь в поисках работы уезжает в Германию, Францию и Великобританию. Почему Литва уже не сможет вернуть своих граждан из Западной Европы?

  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Молдовы И. Додоном
    Детальная дискуссия

    Стали известны подробности встречи Путина и Додона: президент Молдовы рассчитывает на детальную дискуссию в ситуации с отзывом посла из Москвы.

  • Автотрасса, архивное фото
    Плата за воздух

    Таджикистан ввел экологический платеж для машин из Кыргызстана - плата за каждый автомобиль составляет от 500 до 2500 сомов (420-2000 тысяч рублей).

  • Военнослужащий Узбекистана
    Показательные выступления

    Министерство обороны Узбекистана организует показательные выступления 20 декабря у стадиона "Бунёдкор": военные представят вооружение и технику.

  • Трубы для Северного потока
    Уже не возражаем!

    Страны Балтии снимают свои прежние возражения против прокладки газопровода "Северный поток-2", оговаривая лишь его соответствие законам ЕС.

  • АЛЕКСАНДР КОКОРИН С ПИСТОЛЕТОМ
    Ты чего стрелял?

    МВД Северной Осетии начало проверку по факту стрельбы на свадьбе во Владикавказе, в том числе футболистом Кокориным, кадры которой были выложены в Instagram.

  • Сотрудники Гянджинской таможни обнаружили крупную партию пиротехнических средств
    Взрывоопасная контрабанда

    Перед Новым годом вырос поток нелегально ввозимой в Азербайджан пиротехники, и таможенники находят ее в самых неожиданных местах.

  • Здание Министерства обороны РА
    Вам посылка!

    Армения и Россия поставят недостающую точку в договоре о военной почте – эксперты Минобороны РФ едут в республику для обсуждения протокола к соглашению.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Отчетный концерт ансамбля Кавказ
Танцует "Кавказ"
Миллиард на дело: Симон Агрба рассказал об инвестпроектах в 2017 году
Миллиард на дело: Симон Агрба рассказал об инвестпроектах в 2017 году
Тест: какой вы герой Звездных войн?
Тест: кто ты из героев "Звездных войн"?

Соцсети

Sputnikabkhazia