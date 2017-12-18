Почему фейсбукчане высказывают мнение, которого никто не спрашивает

Хайп можно словить на всем, даже на смерти. Колумнист Sputnik Кыргызстан Бакыт Толканов написал об интернет-пользователях, которые стали мастерами в этом деле, и разделил их на группы.

Все мы страдаем или наслаждаемся в соцсетях. Признаюсь, я грешен, как и многие: люблю "зависнуть" в Сети, публикуя посты разной степени адекватности. Но сейчас стало модно "ловить хайп", то есть любым способом добиваться популярности в интернете. Я бы разделил "хайперов" на несколько видов.

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Плакальщицы и плакальщики

Любая смерть, особенно если речь идет об известном человеке, приводит к волне скорби в соцсетях и огромному количеству постов "плакальщиц". В Древнем Египте это была профессия, а у нас — хобби и средство для сбора лайков. Причем такие посты часто публикуют люди, которые были плохо знакомы с покойным или вообще не знали его лично. Возьмите на заметку: соболезнования надо выражать лично, а не в соцсетях. Или сейчас другие традиции?

Борцы против оскорблений

Недавно я опубликовал шуточный пост, что ищу жену из конкретного региона страны и обещаю любить ее ближайшие шесть лет. Зная, что пользователей хлебом не корми — дай обвинить кого-нибудь в распущенности, аморальности или трайбализме, — я снабдил пост смайликами и постскриптумом, что это шутка и не надо искать в ней никакого серьезного подтекста… Наивный!

На меня посыпались осуждения и оскорбления. Мы часто говорим о религиозном экстремизме, но, как оказалось, среди борцов за справедливость тоже немало радикалов. Они умеют разглядеть оскорбительное в самой невинной фразе и тут же накидываются с оскорблениями на, как им кажется, оскорбляющего (за это предложение мне влетит от редактора и корректора, но делать нечего — пишу дальше). Ребята и девчата, прежде чем обрушить на кого-то свой праведный гнев, перечитывайте посты! Приберегите воинственный настрой для великих дел.

Радетели за права женщин

У этих товарищей девиз один: "В каждой шутке есть только доля шутки". Все проходит через гендерный "детектор", видимо, высокочувствительный. Невинная фраза, сопровождаемая словами "детям, женщинам и слабонервным не читать", чревата страшными последствиями. Причем часто сама шутка отходит как минимум на третий план.

Публичные критики

Их часто можно спутать с "хайперами" из двух предыдущих групп. Но есть особенность — они, так сказать, специалисты широкого профиля. Стоит человеку сделать ошибку в слове или неверно указать дату битвы при Пуатье, как сразу появляются филологи и историки уровня "академик". Вообще, критики — народ очень одаренный: среди них есть и специалисты по большому адронному коллайдеру, и эксперты по вильмулимулю (честно, не знаю, что означает это слово). Однако иногда можно вести себя по-дружески и просто написать об ошибке в личку.

Злорадствующие

Их девиз: "Акела промахнулся". Недавно мой коллега Алимджан Валиев классно прокомментировал ситуацию вокруг Instagram-звезды Айжан Асемовой, появившейся на публике без макияжа. (Последний раз я наблюдал столько злорадства в 1998 году, когда столкнулись два шестисотых "мерса") Досталось всем — и Алимджану, и Асемовой, и президенту, и заграничным актерам…

Вывод

Я сам не ангел — иногда страдаю вышеуказанными "талантами", но давайте вспомним, что одно и то же средство может быть и ядом, и лекарством. Все зависит от количества. Терпение, друзья мои, только терпение…

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