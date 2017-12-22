Народный мандат и "защита от дурака": почему Путин стал самовыдвиженцем

Глава России Владимир Путин к концу своего четвертого срока создаст систему, способную работать в автономном режиме независимо от того, кто займет высшую должность, отмечает колумнист Sputnik Ростислав Ищенко.

Важное предвыборное заявление Владимир Путин уже сделал — он сказал, что идет на президентские выборы самовыдвиженцем. Рискну предположить, что, несмотря на все внешнеполитические успехи и на то, что в следующие шесть лет внешнеполитическая активность России не снизится, главное внимание следующего срока Путина будет обращено внутрь страны и посвящено проведению сложной и системной политической реформы, рассуждает колумнист Sputnik Беларусь Ростислав Ищенко.

© Sputnik. Сергей Гунеев Эксперт о самовыдвижении Путина: очень выгодное положение как кандидата

Почему не от партии власти?

Между четвертым и двенадцатым годом XXI века Владимир Путин пытался создать в России работающую систему партийно-политической конкуренции. О ставке на партийную систему свидетельствует факт выдвижения Дмитрия Медведева в 2008 и Владимира Путина в 2012 годах кандидатами в президенты от "Единой России" (до этого, в 2000 и 2004 годах Путин также шел самовыдвиженцем).

Но российские политические партии (хоть провластные, хоть оппозиционные) оказались не готовы принимать на себя ответственность за судьбу страны. Депутаты с удовольствием готовы поддерживать власть или даже критиковать ее (особенно за то, что "маловато Путина"). Но реально оппонировать, создавать программы и правительство, которое будет работать в интересах России лучше, чем назначенное Путиным, они не просто не могут — не желают.

Их можно понять. Слишком велик груз ответственности, слишком велика цена ошибки. Почему бы не переложить ответственность на президента, если можно?

В этом смысле оппозиционные партии отличаются от провластных только тем, что первые готовы с закрытыми глазами (не вникая) отвергать любую инициативу Путина, а вторые точно так же готовы любое действие власти поддержать. Но власти без ответственности не бывает. Политики и партии, не принимающие на себя ответственность, становясь не более чем декорацией.

Поскольку политические партии оказались неспособны обеспечить преемственность и стабильность курса страны, российская политическая система держится на Владимире Путине. Он является ее стержнем. Если бы Путин стремился к пожизненной власти, то он бы ее давно достиг.

Но в том-то и заключается проблема, что президент России пытается создать систему, которая будет работать не только с Путиным, но и без Путина, и помимо Путина.

А дальше что?

Четвертый срок не обязательно является завершением путинского правления. Можно вновь стать премьер-министром. Можно уйти в Дэнсяопины (моральные авторитеты настолько высокие, что никакие выборы советам неформального лидера не помеха).

© Sputnik. Евгений Биятов Путин поделился, какой видит Россию в будущем

Можно, наконец, поменять Конституцию, поскольку не государство для Закона, но Закон для государства. Думаю, что окончательное решение будет связано с тем, насколько удастся завершить необходимое реформирование системы власти.

Четвертый срок Путина ориентирован не только и не столько на то, чтобы обеспечить и так достигнутую внутриполитическую стабильность, сколько на гарантию преемственности путинской политической системы, ее продления в будущее.

Этого невозможно добиться, пока президент является единственным носителем народного доверия и единственным реализатором народной воли. При наличии грамотного и волевого главы государства такая система может быть весьма эффективна, но она не гарантирует преемственности проводимой политики на многие годы.

Саморегулирующаяся система

Путин, после двукратного эксперимента с выдвижением в президенты от партии, не случайно решил идти на выборы самовыдвиженцем. В таком случае он получает мандат народа на те самые преобразования, которые партии не сподобились (точнее, не пожелали) совершить в 2008-2017 годах.

Любая политическая сила имеет право поддержать президента, но ни одна из них не может диктовать свою позицию по принципиальным вопросам.

К концу своего четвертого срока (независимо от того, будет ли он продолжать политическую карьеру) Владимир Путин должен будет добиться от созданной им системы не только эффективности, но и гибкости, и преемственности — способности работать в автономном режиме, независимо от того, кто занимает высшую должность. Грубо говоря, в систему необходимо вмонтировать "защиту от дурака".

Поскольку партийный эксперимент не удался, и нет времени его продолжать, необходимая реформа будет произведена непосредственно президентом, опирающимся на волю и доверие народа.

Работай — или будешь уволен

Среди прочего, это может привести к ускоренной ротации политической элиты в России. К активной работе вертикальных и горизонтальных лифтов, которые еще более активно станут выносить на поверхность политической жизни молодых губернаторов и министров — ту новую элиту, которой предназначено управлять страной в 2030-2050 годах.

Не всем удастся удержаться. Кадровые ошибки будут исправляться столь же оперативно. У чиновников будет значительно меньше времени на то, чтобы доказать свою эффективность.

Это неизбежная плата за инертность политического класса, проявлявшуюся в последнее десятилетие. Тем более что реформу, принять ответственность за которую политический класс не пожелал, президенту приходится реализовывать в условиях не только политического цейтнота, но и жесткого внешнего давления на Россию и на него лично.

Масштаб задачи сопоставим с петровскими реформами начала XVIII века. Тогда в России была создана настолько цельная, работоспособная и эффективная система, что приданный стране импульс позволил, несмотря на то, что далеко не все императоры отличались выдающимися качествами, спокойно просуществовать два столетия. И это был не предел — если бы не стечение обстоятельств в период между 1880 и 1917 годами, империя могла бы существовать и дальше.

Именно для решения этой сложной и системной задачи, решения, которое неизбежно столкнется с пассивным (а возможно и активным) сопротивлением части политической элиты, Путину и необходим мандат народа. Он уже сделал Россию вновь великой. Теперь необходимо закрепить успех на века. Тогда сама страна станет лучшим памятником путинскому правлению.