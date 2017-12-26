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Вечерний Сухум

12 признаков того, что ты живешь в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
Колумнисты
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Эсма Голандзия
397131

Сколько бы не продлилось ваше отсутствие в родном городе, некоторые вещи останутся неизменными. Чем отличается Сухум, какими неизменными признаками, рассуждает колумнист Sputnik Эсма Голандзия.

Вернувшись на родину после длительного отсутствия, я, словно иностранка, долго к ней привыкала. Заново подстраивалась под неторопливое течение жизни нашего города, его привычки и ритуалы. В один солнечный день я сидела в маленьком кафе на набережной, покачивая коляску со спящим ребенком, и думала о том, что же составляет колорит нашего города.

  • Если, выйдя из дома, ты как минимум три раза с кем-нибудь поздороваешься и как минимум два раза остановишься поболтать, то ты несомненно в Сухуме.
    Набережная
    © Sputnik / Томас Тхайцук
    Набережная
  • Даже если ты ненавидишь кофе, дома у тебя непременно есть все атрибуты кофепития. Причем, город разделен на две половины: одна его часть пьет кофе по старинке — с пенкой, вторая, поддавшись новым веяниям, уничтожает пенку "на корню".
    Кофе, сваренный в турке на песке, наливают в чашку
    © Sputnik / Томас Тхайцук
    Кофе, сваренный в турке на песке, наливают в чашку
  • Вокруг тебя сплошь политические эксперты: специалисты в области управления страной и внешней политики. Это излюбленная тема для разговоров у абхазов, независимо от возраста и пола.
    Вечерний Сухум
    © Sputnik / Томас Тхайцук
    Вечерний Сухум
  • Если тебя пригласили на свадьбу в субботу, а на прошлой неделе ты уже надевала изумрудное платье на свадьбу их двоюродного брата. Состав приглашенных будет тот же. А наряд надо бы сменить.
    Абхазская свадьба
    © Sputnik / Томас Тхайцук
    Абхазская свадьба
  • Ты не можешь пройти по городу и одного квартала без того, чтобы тебя не увидели, не обсудили и не внесли заключение в досье.
    Набережная
    © Sputnik / Томас Тхайцук
    Набережная
  • Если ты знаешь всех сумасшедших города и приветливо машешь некоторым из них. Сумасшедших у нас все знают и любят, про них рассказывают байки и умиляются.
  • Город можно запросто обойти пешком, однако это займет немало времени по причине, указанной в пункте 1 (см.выше).
    Вид на центральный парк в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
    Вид на центральный парк в Сухуме
  • Свечи не вызывают в тебе никаких романтических чувств, скорее, негативные. На случай отключения света и воды, кроме свечей и фонаря, ты всегда хранишь в доме стратегический запас воды в пластиковых бутылках.
    Свечи
    CC0
    Свечи
  • У тебя обязательно есть универсальный комплект черной одежды для разного рода мероприятий. Как печальных, так и радостных.
  • Если ты мама мальчика, то полагается ожидать, что все женщины (видимо, с рождения) будут буквально набрасываться и пытаться соблазнить его.
    Соревнования по легкой атлетике
    © Sputnik / Томас Тхайцук
    Соревнования по легкой атлетике
  • Если ты мама девочки, двух или даже трех, тебе в обязательном порядке надо стать мамой мальчика. Другого способа оставить свой след в этом мире, по мнению абхазов, не существует.
    Набережная
    © Sputnik / Томас Тхайцук
    Набережная
  • Сто миллионов раз ты проходила по набережной и все равно не можешь удержаться от удовольствия полюбоваться морским закатом.
    Закат на набережной Диаскуров
    © Sputnik / Томас Тхайцук
    Закат на набережной Диаскуров



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