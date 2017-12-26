12 признаков того, что ты живешь в Сухуме

Сколько бы не продлилось ваше отсутствие в родном городе, некоторые вещи останутся неизменными. Чем отличается Сухум, какими неизменными признаками, рассуждает колумнист Sputnik Эсма Голандзия.

Вернувшись на родину после длительного отсутствия, я, словно иностранка, долго к ней привыкала. Заново подстраивалась под неторопливое течение жизни нашего города, его привычки и ритуалы. В один солнечный день я сидела в маленьком кафе на набережной, покачивая коляску со спящим ребенком, и думала о том, что же составляет колорит нашего города.