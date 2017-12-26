12 признаков того, что ты живешь в Сухуме

Вернувшись на родину после длительного отсутствия, я, словно иностранка, долго к ней привыкала. Заново подстраивалась под неторопливое течение жизни нашего города, его привычки и ритуалы. В один солнечный день я сидела в маленьком кафе на набережной, покачивая коляску со спящим ребенком, и думала о том, что же составляет колорит нашего города.
- Если, выйдя из дома, ты как минимум три раза с кем-нибудь поздороваешься и как минимум два раза остановишься поболтать, то ты несомненно в Сухуме.© Sputnik / Томас ТхайцукНабережная
- Даже если ты ненавидишь кофе, дома у тебя непременно есть все атрибуты кофепития. Причем, город разделен на две половины: одна его часть пьет кофе по старинке — с пенкой, вторая, поддавшись новым веяниям, уничтожает пенку "на корню".© Sputnik / Томас ТхайцукКофе, сваренный в турке на песке, наливают в чашку
- Вокруг тебя сплошь политические эксперты: специалисты в области управления страной и внешней политики. Это излюбленная тема для разговоров у абхазов, независимо от возраста и пола.
© Sputnik / Томас ТхайцукВечерний Сухум
- Если тебя пригласили на свадьбу в субботу, а на прошлой неделе ты уже надевала изумрудное платье на свадьбу их двоюродного брата. Состав приглашенных будет тот же. А наряд надо бы сменить.
© Sputnik / Томас ТхайцукАбхазская свадьба
- Ты не можешь пройти по городу и одного квартала без того, чтобы тебя не увидели, не обсудили и не внесли заключение в досье.© Sputnik / Томас ТхайцукНабережная
- Если ты знаешь всех сумасшедших города и приветливо машешь некоторым из них. Сумасшедших у нас все знают и любят, про них рассказывают байки и умиляются.
- Город можно запросто обойти пешком, однако это займет немало времени по причине, указанной в пункте 1 (см.выше).
© Sputnik / Томас ТхайцукВид на центральный парк в Сухуме
- Свечи не вызывают в тебе никаких романтических чувств, скорее, негативные. На случай отключения света и воды, кроме свечей и фонаря, ты всегда хранишь в доме стратегический запас воды в пластиковых бутылках.Свечи
- У тебя обязательно есть универсальный комплект черной одежды для разного рода мероприятий. Как печальных, так и радостных.
- Если ты мама мальчика, то полагается ожидать, что все женщины (видимо, с рождения) будут буквально набрасываться и пытаться соблазнить его.© Sputnik / Томас ТхайцукСоревнования по легкой атлетике
- Если ты мама девочки, двух или даже трех, тебе в обязательном порядке надо стать мамой мальчика. Другого способа оставить свой след в этом мире, по мнению абхазов, не существует.© Sputnik / Томас ТхайцукНабережная
- Сто миллионов раз ты проходила по набережной и все равно не можешь удержаться от удовольствия полюбоваться морским закатом.© Sputnik / Томас ТхайцукЗакат на набережной Диаскуров