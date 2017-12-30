Разговор с народом как начало реального оздоровления абхазского общества

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в своем обращении к Народному собранию констатировал реальные проблемы в абхазском обществе и экономике страны, колумнист Sputnik анализирует обращение президента и выражает надежду, что за ним последуют реальные решения парламента и правительства.

Недавно возвращался авиарейсом в Москву из Бишкека, и получилось так, что самолет вместо 4-х часов летел к месту назначения целых шесть: лайнер долго не мог сесть в аэропорту из-за дождя и "нарезал" круги.

Проблема, в общем, не в том, что пассажирам пришлось томиться в ожидании лишних два часа, и даже не в том, что кто-кто опоздал на транзитные рейсы (самолет с третьей попытки все же совершил мягкую посадку), но в том, что экипаж избрал странную тактику — ничего не сообщать людям о причинах случившегося.

Не знаю, может быть, у "Аэрофлота" новая летная инструкция, но, как я полагаю, было бы правильно все-таки хотя бы через лишних полчаса полета сообщить пассажирам, что в Москве плохая погода, а так – все нормально, просто экипаж ждет разрешения на посадку. Это бы точно успокоило людей, которые в неведении на шестом часу полета начали теряться в догадках, роптать и приставать к стюардессам.

Ситуация напомнила мне манеры некоторых наших политиков, которые предпочитают ничего не говорить людям о реальных проблемах. К примеру, все в России знают, что в стране продолжает падать жизненный уровень людей, в особенности – пожилых, а кто-то из чиновников при этом утверждает, что у нас, дескать, нет бедных пенсионеров.

Так складывалась обстановка и в Абхазии, где уходящий 2017 год оказался весьма неудачным для жителей республики по целому ряду, прежде всего, экономических показателей. В народе возникало все больше и больше вопросов, но абхазские чиновники либо отвечали на них разрозненно и неубедительно, либо не отвечали вовсе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парламенту и стране: президент Абхазии расставил приоритеты

В такой ситуации очень своевременным оказалось второе послание президента республики Абхазия Рауля Хаджимба Народному собранию, с которым он выступил в минувший вторник.

Напомню, что послание президента Народному Собранию республики должно быть ежегодным, но с первым посланием Рауль Хаджимба выступал почти два года назад — в январе 2016 года. Так что второе послание явно затянулось, но все-таки в итоге выстрелило, поскольку своим выступлением глава государства снял многие актуальные вопросы.

"Все нормально, абхазский самолет летит туда, куда надо. Вот только погода подводит", — таков общий смысл выступления президента республики.

Неважный деловой климат, небезопасная среда – все это мешает абхазскому обществу, а потому климат и среду нужно менять в направлении формирования в стране соответствующей нормативной базы и наведения, на ее основе, надлежащего порядка. Именно эта мысль проходит красной нитью через все выступление глава государства.

"Власть не пытается скрыть существующие проблемы, — считает известный абхазский политик Сергей Шамба – это уже хорошо".

В принципе, президент республики коснулся всех животрепещущих вопросов абхазской жизни, и я не считаю нужным комментировать каждый раздел его выступления, ограничившись призывом к читателям по мере возможности ознакомиться с полным текстом послания Президента Абхазии к Народному Собранию как главным стратегическим документом страны. Отдельно остановлюсь лишь на трех сверхважных, с моей точки зрения, обстоятельствах, связанных с текстом послания.

Первое важное обстоятельство я вижу в том, что главным адресатом послания Рауля Хаджимба – если судить по его духу, букве и структуре – стал не только парламент, но и народ Абхазии.

Так, во всяком случае, расставлены в документе президентские приоритеты. В частности, одним из основных и, пожалуй, самым конкретным разделом документа стал раздел о необходимости укрепления абхазо-российских отношений, адресованный, как я полагаю, всем жителям страны.

Действительно, большая часть трудоспособного населения республики имеет российское гражданство. И Россия стремится соблюсти права своих граждан в Абхазии в полном объеме. Российская Федерация — это также гарантия безопасности абхазского государства, 60 % республиканского бюджета, открытые для абхазских товаров российские рынки, пенсии для более чем 32 тысяч пожилых абхазов, новые дороги, медицинское обслуживание и страхование, обеспечение электроэнергией и проч.

Второе важное обстоятельство, на которое я хотел бы обратить внимание, связано с нацеленностью главы Абхазии на создание в стране условий для обеспечения экономического роста.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рауль Хаджимба: Абхазии нужен постоянный экономический рост

Не могу не отметить в связи с этим, что тезисы президента, касающиеся решения важнейших экономических проблем страны, корреспондируются с экономическими статьями на Sputnik Абхазия представителей Института ЕАЭС. Они корреспондируются, в том числе, с той ключевой идеей, которая касается достижения Абхазией реального экономического суверенитета. "Только развитие собственной экономики позволит нам прочно стоять на ногах, наполнит реальным содержанием суверенитет и независимость нашего государства", — отметил в своем выступлении Рауль Хаджимба.

Я и другие сотрудники Института рады тому, что мыслим в унисон с президентом Абхазии, поскольку в течение минувшего года поднимали на страницах Sputnik ровно те темы, которые были затронуты в послании Рауля Хаджимба: о модернизации системы государственного управления и правоохранительных органов, о новой налоговой системе, о перспективах развития в Абхазии сельского хозяйства, туризма и тому подобное.

Наконец, третье обстоятельство, на которое я хочу обратить внимание абхазских политических экспертов, касается отношения президента Абхазии к существующей в республике партийной системе.

"Идея перехода на выборы по партийным спискам, который предложил президент в ежегодном послании парламенту, позволит осуществить реальный контроль за исполнительной властью", — отмечает Сергей Шамба.

И он прав: накануне парламентских выборов 2017 года власть, прямо скажем, отнеслась халатно к существующей в республике партийной системе, внеся в действующее избирательное законодательство изменения, которые чуть было не похоронили в стране партийную систему. Теперь, похоже, до власти стало доходить, что без укрепления в стране партий ответственный политический процесс попросту невозможен.

В конечном счете, будем надеяться, что за констатацией главой государства реальных проблем в абхазском обществе и экономике страны последуют также реальные решения парламента и правительства, направленные на исполнение целей и задач, обозначенных в послании Президента Абхазии Народному Собранию республики.