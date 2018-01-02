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Олег Дмитриев

Допинг-контроль глазами болельщика: новый вид спорта

© Sputnik / Томас Тхайцук
Колумнисты
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Олег Дмитриев
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По решению МОК, российские спортсмены могут выступать на Олимпиаде в Пхенчхане только под нейтральным флагом, а Олимпийский комитет России считается нелегитимным до конца Олимпиады.

Болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев рассуждает для Sputnik Беларусь о том, почему система допинг-контроля не заслуживает доверия.

В марте 2017 года я по переписке познакомился с одним из американских журналистов-расследователей Риком Стерлингом. Рик – один из тех немногих, кто объективно пытается разобраться в допинговом скандале. Он ставит под сомнение обвинения России в якобы государственной поддержке допинговой программы. Тогда-то я и понял, что "допинг-контроль" — это такая спортивно-политическая игра со своими непонятными и жесткими правилами. Попробуем разобраться, как это работает.

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Весной 2017 года Рик показал мне часть бумаг, которые захватил с собой сбежавший на Запад специалист по допинг-контролю Григорий Родченков. Журналист получил их от автора так называемого независимого расследования доктора Ричарда Макларена. Большинство из документов — просто перечисление положительных проб, которые были выявлены в различных видах спорта. Даже в экзотическом ушу. В них не было никакого намека ни на какие директивы со стороны руководящих лиц российского спорта перед летней Олимпиадой в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© Sputnik. Рамиль Ситдиков
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Как выяснилось потом, вот на этих отчетах и рабочих переписках базировались и базируются голословные обвинения в причастности государства к допингу.

Для прояснения ситуации Рик направил официальный запрос руководителям МOК И ВАДА. Вот ключевые моменты этого письма:

  • почему организации принимали слабые доказательства со стороны Макларена;
  • почему обвинения против российской стороны выдвигались без предварительных бесед со стороны государства;
  • почему Макларен обвиняет всех российских спортсменов – в том числе и чистых;
  • почему в ходе расследования были искажены некоторые показания экспертов.

Ответа на эти вопросы так и не последовало. Тогда – весной прошлого года – никому не было дела до российских атлетов, ведь до игр в Пхенчхане оставался аж почти целый год. В игре под названием "допинг-контроль" наступил перерыв.

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Артподготовка началась уже в сентябре. Родченков предоставил различным комиссиям новые доказательства пресловутой вины российских атлетов. Однако в результате опять-таки не было доказано главного – участия государства в якобы имевшей место поддержке допинговых манипуляций.

Олимпийский парк в Пхенчхане
© Sputnik. Рамиль Ситдиков
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Нарушения у некоторых атлетов были — и российская сторона этого не отрицала и не отрицает. Однако рядовому болельщику трудно понять, по каким критериям были лишены олимпийских медалей Сочи ряд российских атлетов.

Тем не менее, 5 декабря приговор МОК прозвучал – российские спортсмены могут выступать на Олимпиаде в Пхенчхане только под нейтральным флагом, Олимпийский комитет России считается нелегитимным до конца Олимпиады. Решение при таком количестве отстраненных атлетов кажется даже мягким – могло быть и хуже.

Но есть один нюанс: почему "карательные" комиссии от мирового спорта не приняли во внимание тот факт, что Следственный комитет Российской Федерации проводит собственное расследование по поводу допинг-проб в Сочи? Оно пока не закончено, но делать выводы преждевременно. Однако результатов российского расследования решили не ждать – и гол в ворота России в этой игре был забит не по правилам.

Почему игнорируется мнение Российской стороны? Я постоянно задаюсь этим вопросом. Беспокоит это и журналиста Рика Стерлинга, который написал на днях, что не считает решение МОК о недопуске Олимпийского комитета на игры в Пхенчхане легитимным. И в этой связи хочется одного: чтобы в этом вопросе раз и навсегда была поставлена точка, а допинг-контроль превратился в одну из честнейших спортивных реалий на планете.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 




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