Мой большой 2017-й, или как я нашла свой Sputnik

Путешествие в мир журналистики, или оставь надежду всяк сюда входящий

Все началось 4 июля, когда шел 21-й год моего одиночества, примерно так, как и у Бриджет Джонс, должен был начаться мой дневник. Но он так не начнется, потому что именно 4 июля я встретила свой Sputnik, и вся моя жизнь, полная литературных аллюзий и студенческого максимализма поменялась в доли секунды.

В этот день началось мое путешествие в мир журналистики, путь которого лежал и лежит через все круги информационного "ада".

Но, если говорить без метафор, то мой 2017-й был большой, неповторимый и незабываемый.

Адские сени, или смещение дантовских кругов

Первый круг ада – такие адские сени. Здесь томятся "некрещеные младенцы", которые отписывают рерайты и не очень сложные новости. Ну, и я не исключение – прошла через это, благо очень быстро.

После пятидневной отшлифовки рерайтов, в конце недели все-таки удалось перейти во второй круг. Sputnik мне доверил небольшой, но оригинальный текст. Это был обзор Instagram, который вызвал интерес у нескольких тысяч читателей. Когда после выходных я вернулась в офис, то со стороны коллег посыпались поздравления и комплименты. Было приятно и неожиданно. На этом я преодолела второй круг и погрузилась в третий, который начался со звонка в пять утра.

— Сария, ты не спишь? – однажды рано утром с другого конца провода раздался голос продюсера.

— Конечно, нет, что ж мне в пять утра спать-то? – сиплым от сна голосом ответила я.

— Тогда быстро собирайся и дуй в офис… — звонок обрывается.

Оказывается, поездка в Пицунду на место крушения самолета. Мое еще сонное сознание не понимало сути задания, но литры кофе и ледяной воды привели меня в чувство, и на месте уже под строгим руководством фотокорреспондента Томаса, собрала информацию. С первым серьезным заданием справилась более или менее складно.

С тех пор начались звонки в двенадцать, час и даже три ночи. Кто мне звонит в три часа ночи? Конечно же, респонденты, которые передают информацию из первых рук.

"Четвертый круг ада" – завоевание доверия читателей, которые уже сами начинают тебе давать темы твоих будущих материалов. "Четвертый круг" – такое бесповоротное погружение в журналистский "ад", потому что обманывать доверие читателей очень уж не хочется.

"Пятый круг ада" – погружение в профессию уже и родственников, которые решают узнать, как дела у блудной дочери через тексты в СМИ. Кстати говоря, повезло тем, у кого родственники понимающие, иначе устроят такое, что девять кругов журналистского ада покажутся раем. Со мной такое было, когда папе кто-то на работе распечатал мою колонку про абхазские свадьбы. Папа принес мой текст на бумажном носителе, положил перед собой на стол и скрестив руки стал дожидаться моего возвращения. Я не заставила себя долго ждать. Не успеваю войти, и папа уже мечет молнии во всех направлениях. Благо он быстро остывает и вроде бы пронесло.

Шестой круг или фурии заголовков

В работе журналиста 80% удачного и читаемого текста – хороший заголовок. А хороший заголовок – тот, который заставит кликнуть ссылку на текст. Первое время у меня получались сухие и непривлекательные заголовки. Вообще фурии заголовков такие же капризные, как и музы поэзии, не всегда сопутствуют. Но после одного очень цепляющего заголовка – "Мой первый. Большой. Этнографический", подсказанного мне Sputnikовским Вергилием, я поняла в чем фишка заголовков. После у меня пошли такие заголовки, что их запомнили мои коллеги, друзья и родственники, которые напоминают о них в разных значениях при любом удобном случае.

"Седьмой круг ада" – это работа как образ жизни. Когда теряет равновесие твое сознание усталое, и невзирая ни на что, ты пишешь тексты. И только потому что тебя в час ночи осенило. Так бесповоротно и до безумия ты влюбляешься в профессию. И уже пиши пропало.

© Sputnik / Томас Тхайцук Корреспондент Sputnik Сария Кварацхелия

Наверное, здесь должно было бы быть еще два круга ада, но мой большой 2017-й подошел к концу. И каким бы он ни был сложным и растянутым, он был богатый на перемены. И, наверное, в Sputnik Абхазия мне также, как и Данте в "Божественной комедии" повезло, что меня сопровождали Sputnikовские Беатриче и Вергилий, которые наставляли и помогали не сбиться с истинного пути.