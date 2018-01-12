Глобальное изменение климата и чем это грозит Абхазии

О том, как ученые определяют и фиксируют изменения глобального климата, и как это может сказаться на Абхазии, рассуждает колумнист Sputnik Абхазия Мадин Сакания.

Жители Абхазии очередной Новый Год встретили без снега, явление вполне нормальное для нашей страны, в то время как в пустыне Сахара уже второй год выпадает снег, что является событием из ряда вон выходящим. Аномально теплая погода на европейской территории России, не свойственная для этого периода времени, прямо противоположная ситуация в Америке и частые ливневые дожди в Европе в зимние месяцы, все эти события могли бы остаться без особого внимания, если бы не частая их повторяемость в последние годы.

© REUTERS/ Hamouda Ben Jerad Сюрпризы природы: в пустыне Сахара выпал снег

Относительно глобального изменения климата существует две основные точки зрения, которые, впрочем, едины в одном, повышение температуры в масштабах всей планеты действительно происходит. Однако дискуссии ведутся касательного того, что служит основным источником потепления и можно ли считать "вклад" человечества столь весомым и критичным, как это утверждают некоторые эксперты, или же происходящие процессы являются естественными.

Изменение глобального климата по прямым доказательствам началось фиксироваться учеными с XIX века. Все данные, которыми оперируют ученные за более ранние периоды считаются косвенными и, по большому счету, это предположения, а не аксиомы.

Например, одним из косвенных методов является измерение толщины колец у деревьев и, согласно предположениям ученых, если кольцо тонкое, то год был суровый, а если наоборот, то благоприятным для роста. За последние 100 лет, согласно различным источникам, температура Земли повысилась от 0,7 до 1,1 градусов и многие ученые сходятся во мнении, что основным виновником данных процессов является человек. В тоже время в научных кругах периодически появляются статьи, опровергающие общепринятое мнение, что именно антропогенные факторы вносят решающий вклад в изменение климата.

Простому обывателю может показаться, что изменение всего на полградуса несущественны в масштабах планеты. Однако, тут можно привести в пример, когда у ребенка температура 36,6, что считается нормой, но стоит ей подняться хотя бы до 37, как родители начинают бить тревогу, с Землей работают те же принципы. Повышение температуры всего на несколько градусов может привести к климатическим сдвигам, которые скажутся на всех. Такие явления, как ураганы, засухи, наводнения, заморозки могут происходить куда чаще в некоторых регионах, биологическое разнообразие нашей планеты также окажется под угрозой. Вследствие таяния ледников, уровень мирового океана поднимается и это приведет к затоплению многих прибрежных районов, что вынудит миллионы людей мигрировать, а это огромная экономическая нагрузка для прибрежных стран.

В тоже время глобальное потепление может привести и к положительным результатам для некоторых государств. Например, сократиться длительность отопительного сезона, увеличится площадь земель пригодных для сельского хозяйства, откроется доступ для промышленности в местах вечной мерзлоты, увеличится навигационный период на северных территориях. В научных и экспертных кругах нет единого мнения относительно положительных и отрицательных последствии глобального изменения климата.

Абхазия, занимающая южные склоны западного Закавказья и северную часть Колхидской низменности, характеризуется разнообразием климатических зон и находится между двумя климатическими поясами – субтропическим и умеренным. Не смотря на относительно малую площадь, которая занимает наша страна, здесь можно встретить широкое разнообразие климатических зон – от влажных субтропиков до вечных снегов.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Экологи: глобальное потепление опасно для прибрежных стран

Согласно данным абхазских ученых-экологов, с 1904 по 1918 г. температура воздуха повышалась, затем в течение 77 лет она понизилась на 9,9 градуса, а с 1993 наблюдается обратный процесс и прирост температуры составил 2,0 градуса. В период регионального потепления с 1993 по 2014, среднегодовая температура повысилась на 0,7 градуса, что схожи со средними показателями повышения температуры зафиксированными по миру. Также в период с 1904 по 2014 год зафиксировано возросшее среднегодовое количество осадков с 1400 мм до 2464 мм. Такие, незначительные на первый взгляд, изменения в сторону потепления привели к увеличению периода засухи в летнее время и превышению нормы осадков в осеннее время, что в свою очередь пагубно сказалось на сельском хозяйстве.

Глобальное изменение климата не обходит стороной Абхазию, так как это общемировые процессы и касательно нашей страны это может привести к дальнейшему росту температуры в летнее время, что в сочетании с высокой влажностью сделает отдых на наших курортах менее комфортным. В зимний период это приведет к повышению снеговой границы, что в купе с практически отсутствующим у нас зимним туризмом сделает этот сектор туризма еще менее привлекательным для инвестиции. По словам ученых, глобальное изменение климата может привести к увеличению числа опасных погодных явлении и на территории Черноморского побережья, включая и повышение уровня моря, что может привести к сокращению береговой линии.

И, тем не менее, в ближайшие годы апокалипсиса, скорее всего, ожидать не следует, какими громкими и частыми не были бы заявления некоторых политиков.

Глобальное изменение климата очень долгий процесс и даже если на протяжений нескольких лет наблюдаются экстремальные погодные условия вовсе необязательно, что это предвестие чего-то критически плохого, вполне вероятно, что это всего лишь период в несколько десятилетий, за которым может последовать обратный процесс. При всем при этом, одно можно утверждать с уверенностью — не стоит безответственно относиться к природе и, по возможности, беречь и приумножать ее богатства.

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