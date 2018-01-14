Абхазское воспитание: необычное имя, советы бабушек и ахырҵәы

В каждом уголке планеты родители любят своих детей одинаково сильно. Однако в разных странах воспитание осуществляется по-разном, в соответствии с менталитетом, традициями и образом жизни.

А каковы особенности воспитания и отношения к детям в Абхазии? Колумнист Sputnik Эсма Голандзия попыталась описать специфику современного абхазского родительства.

Мы учим детей ценить родственные связи. Общение с многочисленной родней, семейные праздники и посиделки сплачивают и помогают сохранять связь поколений. Семья — это центр бытия абхаза. В качестве первого прикорма наши малыши едят не только кабачок и безмолочную кашу, но также мамалыгу и ахырҵәы (кислое молоко). Или пикантный микс из них — Аиҵаркәакәа (мамалыга в кислом молоке).

Вообще, благодаря своим полезным свойствам и отсутствию глютена, кукурузная крупа действительно рекомендуется к раннему вводу в рацион ребенка. А уж о бесценной пользе кисломолочного продукта ахырҵәы, кажется, знают все без исключения.

© Sputnik. Виталий Аньков Семь табу в общении с детьми

Современные родители часто называют детей непривычными абхазскому слуху именами. Это могут быть библейские или звучные иностранные имена, перекочевавшие к нам с экрана телевизора. Зачастую в одной семье "соседствуют" экзотические и традиционные имена. На детской площадке я познакомилась с девочкой по имени Кассандра. Мы с дочкой подивились необычному красивому имени и полюбопытствовали, как зовут ее младшего брата, игравшего неподалеку. Ожидая услышать еще одно необычное имя, были слегка удивлены — мальчишку звали Айнар.

В воспитании детей, как правило, принимают активное участие бабушки. Кроме того, "в запасе" обязательно имеется незамужняя родственница, готовая в любой момент прийти на помощь. Европейцы и американцы, к примеру, стараются не вмешиваться в процесс воспитания, предоставляя эту привилегию и ответственность молодым родителям. Абхазская ментальность абсолютно иная. У нас старшее поколение поучает и вносит вклад в воспитание как своих уже взрослых детей, так и внуков. Порой молодая мама страдает от натиска советов и рекомендаций бабушек по воспитанию ребенка.

Наши дети учатся уважать старших. Почитание старших является неотъемлемой частью абхазского менталитета. Существует целый свод неписаных законов, регламентирующих взаимоотношение людей разных возрастов: например, непременно надо вставать при появлении старших, уступать им почетное место за столом, не перебивать в разговоре и много еще всего.

У нас любят баловать детей дорогостоящими подарками. Процесс начинается с покупки дорогой коляски новорожденному, далее подрастающему ребенку дарят всевозможные недешевые игрушки и крутые гаджеты. В последствии любимому чаду покупается автомобиль.

С определенного возраста девочек воспитывают строже. Девочке позволено раз в десять меньше того, что позволено мальчику. Такие девичьи качества, как скромность и благочестие здесь очень ценятся. Дети долго остаются под крылом родителей. Например, у нас не принято разъезжаться с родителями по достижении совершеннолетия, как в некоторых странах. Даже когда ребенок взрослеет и обзаводится собственной семьей, связь с родителями не ослабевает.

Папа вовлечен в процесс по уходу за детьми значительно меньше мамы. Безусловно, муж помогает жене, однако, в отличие от западных родителей, которые делят обязанности по дому и воспитанию детей пополам, абхазский папа вряд ли станет готовить суп и вытирать сопли хнычущим детям. Как правило, воспитанием руководит мама, а папа много работает и является в семье добытчиком и авторитетом.

Продолжение рода — это очень важно. Несмотря на то, что девочек обожают все без исключения члены семейного клана, наличие мальчика в семье просто жизненно необходимое обязательство.

Любовь абхазов к детям поистине безгранична. Детей любят, причем не только их родители с дядюшками и тетушками, бабушками и дедушками, но и все, начиная от продавца в магазине, заканчивая прохожими на улице. Каждому ребенку гарантированы конфета, ласковая улыбка и внимание.