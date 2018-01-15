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Моя суперспособность - тайм-менеджмент

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Анастасия Волчок
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Своим рецептом правильной организации времени, чтобы все успеть и себя не обидеть, делится колумнист Sputnik Анастасия Волчок.

О своем умении распределять занятия во времени таким образом, чтобы все успеть и не отбросить после этого коньки, рассказывает колумнист Sputnik Беларусь Анастасия Волчок.

О том, как все и везде успевать, написаны кипы мотивационных книг. Это предположение я (исключительно для себя) подкрепила поисковым запросом, потому что прежде мне как-то не приходило в голову искать, а уж тем более читать подобного рода литературу. Пожалуй, это один из секретов того, почему я редко жалуюсь на нехватку времени: я просто не трачу его на просеивание очевидной для себя информации. Но обо всем по порядку. 

Когда я еще училась в университете, сверстники, приползающие к третьей паре в коматозном состоянии, не раз и не два интересовались, как я умудряюсь все успеть: и подготовиться, и поспать, и быть в курсе последнего эпизода популярной кинофраншизы, и еще, о ужас, посетить дополнительные занятия, а после — погулять с друзьями. Как правило, я отшучивалась, что когда раздавали суперспособности, я опоздала, крутые вроде левитации или суперсилы уже разобрали, и мне досталась последняя в списке — тайм-менеджмент. А если по-русски — умение распределить свои занятия во времени таким образом, чтобы все успеть и не отбросить после этого коньки.

Встреча Нового года на Красной площади в Москве
© Sputnik. Валерий Мельников
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Сейчас ситуация не то чтобы изменилась: на работе приходится проводить гораздо больше времени, чем в университете, и стоны "я ничего не успеваю" продолжают регулярно долетать до меня.

Возможно, людям, у которых все не так плохо с распределением времени, мои советы покажутся очевидными и банальными, а кто-то из страждущих возмущенно отмахнется: ну нет, такая жизнь не для них. Как бы то ни было. Вот что, по моему мнению, нужно делать, чтобы все успевать.

  • Определиться с режимом дня и придерживаться его. Наверняка вам знакомо это состояние: ватная голова, время тянется медленно, а работа не работается. Два-три дня в таком режиме — и все, чего в принципе хочется от жизни, — поспать. В идеале нужно стараться ложиться и вставать в одно и то же время, не давая себе послаблений на выходных.
  • Не откладывать на завтра то, что нужно сделать сегодня. С такой прокрастинацией есть риск оказаться погребенным под валом недоделок, когда не знаешь, за что хвататься, и в итоге ничего не делаешь. Время уходит на то, чтобы в ужасе перечислить все, что конкретно в данный момент не успеваешь.
  • Не забывать вовремя поесть. Кажется — на это только лишнее время тратится, которого и так мало. Но согласитесь, с пустым животом мало желания браться за что-либо. А если на это еще наслаивается на недосып…
  • Не тянуть резину. Если есть дело, которое можно сделать быстро, например, принять душ, значит, нужно сделать его быстро, а не стоять под теплым дождиком полчаса, размышляя о судьбах вселенной. Если есть дело, на которое, навскидку, уйдет много времени — лучше взяться за него в первую очередь. Не факт, что к концу дня останется желание заниматься чем-нибудь масштабным.
  • Делу — время, потехе — тоже время, причем определенное. Контролируйте время, которое тратите на отдых. Конечно, не стоит поглядывать на часы на свидании или встречи с друзьями, но лучше выработать у себя стопер: на сегодня все, пора закрыть соцсети и переключиться на что-то другое.

Лично я, если нет форс-мажорных обстоятельств, стараюсь руководствоваться этими пятью принципами — и все успеваю.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.



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