Абхазия в небе: рекорды и подвиги

Большинство людей проводят всю свою жизнь на земле, некоторые даже боятся приближаться к летательным аппаратам, но есть люди, которые "рождены с крыльями" и не представляют свою жизнь без полетов. Именно о таких рыцарях неба надо знать каждому в нашей стране, их имена золотом вписаны в мировую историю авиации.

© Фото: из архива семьи Агрба Летчик Киазим Агрба: 82 личных боевых вылета

Первый мировой рекорд скорости полета по замкнутому 100-километровому маршруту — 176,652 км/ч — был установлен 5 марта 1958 года летчиком Азизом Авидзба на вертолете Ми-1. Этот рекорд был не единственным в копилке нашего легендарного соотечественника. В том же году он первым в истории авиаспорта превысил еще одну мировую планку, теперь уже по высоте на той же модели вертолета и посвятил свое спортивное достижение 37-й годовщине установления советской власти в Абхазии. Судьба порой безжалостна к героям. Так произошло и с Азизом Авидзба, в том же "рекордоносном" 1958 году судьба его настигла. Во время тренировочного полета на детально изученном Ми-1 произошла катастрофа, в которой пилот не выжил. Перед тем как навсегда отправиться в небо, он успел оставить след не только как мировой рекордсмен, но и как воспитатель многих летчиков-спортсменов, которые позже ставили рекорд за рекордом по дальности, высоте, скорости и грузоподъемности. В родном селе Эшера в честь Азиза Авидзба возведен скромный постамент с надписью о его достижениях.

Еще одним нашим прославленным соотечественником, спускавшим с небес фашистских асов, был Виктор Аргун. До начала Великой Отечественной войны он с присущим ему рвением и профессионализмом развивал авиационное дело в Абхазии, возглавлял летную часть Сухумского аэроклуба ОСОАВИАХИМа, организовал планерную секцию на парашютной станции. Аргун взял под свое крыло 60 отважных юношей и девушек. Одной из его учениц была и первая абхазская летчица Мери Авидзба. Когда фашисты напали на Советский Союз, она добровольцем отправилась на фронт, за время войны совершила 477 боевых вылетов и сбросила на противника 63 тонны бомб.

© Sputnik Бадрак Авидзба Летчики ВОВ в воспоминаниях родственников: в Сухуме прошел день памяти

Подвиги самого Виктора Аргун можно перечислять очень долго, но об одном из них, который в полной мере отражает всю доблесть и отвагу, которой обладал этот человек, следует рассказать более детально. Фрагмент из воспоминаний спасенного им товарища Евгения Доброго: "22 сентября эскадрилья, возглавляемая комиссаром полка Аргун, вылетела на штурмовку войск противника. Когда мы достигли цели, комиссар, как всегда, первым обрушился на врага, за ним другие летчики. Около двух рот фашистов было уничтожено. Но тут открыла огонь зенитная артиллерия противника. Комиссар сделал победный вираж, и эскадрилья легла на обратный курс. Только я успел развернуть свой самолет, как его прошило зенитным снарядом. Аргун все видел. Он нырнул вправо вниз и уничтожил подбившую меня зенитку с первого захода (как потом оказалось, в этот момент его ранило в ногу и плечо). Мой самолет не слушался штурвала, быстро приближался к хребту. Удар! Больше ничего не помню. А комиссар развернулся и чудом посадил свой самолет в ущелье.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Ночная ведьма" из Абхазии

Первым, кого увидел, очнувшись, был бегущий ко мне комиссар. Аргун подхватил меня, втащил в свой самолет и взлетел под убийственным огнем противника. А ведь он уже сам был ранен! Перелететь через перевалы комиссар не смог: все сопки были заняты зенитчиками противника. Тогда он пошел в сторону озера Рица, чтобы лететь по Рицинскому ущелью. У Юпшарских ворот нас нагнали два "Мессера". Аргун, опустившись совсем низко, почти касаясь тропинок, посадил самолет на крыло и каким-то чудом проскочил между скал в самом узком месте, где расстояния было не более 25 метров. Подобное оказалось не под силу фашистам, и они повернули обратно. В том месте, где он пролетел, — говорю как летчик-истребитель, – может пролететь лишь настоящий ас…"

Всего Виктор Аргун совершил свыше 300 боевых вылетов и уничтожил свыше 400 фашистов. За боевые заслуги он награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени и боевыми медалями.

Он похоронен в родном селе Куланурхуа Гудаутского района.

Виктор Аргун и Азиз Авидзба наряду с другими нашими прославленными соотечественниками были и остаются примером мужества и отваги, людьми, на которых нужно равняться. Оставив яркий след в истории, они тихо, но гордо ушли в бессмертие.