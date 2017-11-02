Петербург - Сухум: "Мастерская" даст два спектакля в РУСДРАМе

СУХУМ, 2 нояб – Sputnik, Сария Кварацхелия. Санкт-Петербургский театр "Мастерская" покажет два спектакля в Сухуме 3 и 4 ноября, сообщил генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

"Мы принимаем в нашем театре один из самых популярных, известных театров Санкт-Петербурга — театр "Мастерская". Театр приезжает к нам на два дня с прекрасными спектаклями — "Том Сойер" по Марку Твену и "Записки юного врача" по ранним рассказам Михаила Булгакова", — рассказал Хинтба.

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По его словам, "Мастерская" уже практически находится в Абхазии.

"Здесь уже целая фура декораций. Все спектакли будут показаны в аутентичном виде. Уже 3 ноября абхазский зритель сможет увидеть спектакль "Том Сойер", а 4 ноября – очень титулованный спектакль этого театра "Записки юного врача", — сказал гендиректор.

Гастроли Санкт-Петербургского театра "Мастерская" состоятся в рамках проекта Министерства культуры России "Большие гастроли". Русский драматический театр имени Фазиля Искандера впервые включен в эту программу.