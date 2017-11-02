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Государственный русский театр драмы

Петербург - Сухум: "Мастерская" даст два спектакля в РУСДРАМе

© Sputnik. Томас Тхайцук
Культура
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37-й сезон РУСДРАМа (13)
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Впервые Русский драматический театр имени Фазиля Искандера включен в программу Министерства культуры России "Большие гастроли".

СУХУМ, 2 нояб – Sputnik, Сария Кварацхелия. Санкт-Петербургский театр "Мастерская" покажет два спектакля в Сухуме 3 и 4 ноября, сообщил генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. 

"Мы принимаем в нашем театре один из самых популярных, известных театров Санкт-Петербурга — театр "Мастерская". Театр приезжает к нам на два дня с прекрасными спектаклями — "Том Сойер" по Марку Твену и "Записки юного врача" по ранним рассказам Михаила Булгакова", — рассказал Хинтба. 

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По его словам, "Мастерская" уже практически находится в Абхазии. 

"Здесь уже целая фура декораций. Все спектакли будут показаны в аутентичном виде.  Уже 3 ноября абхазский зритель сможет увидеть спектакль "Том Сойер", а 4 ноября – очень титулованный спектакль этого театра "Записки юного врача", — сказал гендиректор. 

Гастроли Санкт-Петербургского театра "Мастерская" состоятся в рамках проекта Министерства культуры России "Большие гастроли". Русский драматический театр имени Фазиля Искандера впервые включен в эту программу.

Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (13)



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