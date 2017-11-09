День абхазского кино пройдет в рамках фестиваля "Кунаки"

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Амра Амичба. В рамках фестиваля "Кунаки" пройдет день, посвященный абхазскому кино, сообщила организатор фестиваля Сулиета Кусова-Чухо.
"Абхазия развивает свое кино, развивается молодое кино, — заметила она. — Например, Амра Начкебия была нашим лауреатом прошлых фестивалей. Открою секрет, она мне позвонила, когда вернулась с обучения в Америке, сказала, что хочет уехать из Абхазии, я ей сказал, ни в коем случае, никакой талант не может развиться без национальной почвы. Поэтому есть итальянское кино, французское кино, кавказское кино. Она осталась и сейчас она готовит сюжет о художнике к фестивалю".
Северокавказский международный открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" будет проходить в Абхазии уже в четвертый раз.
Кусова-Чухо рассказала, что из 246 заявок в этом году в конкурсную программу фестиваля отобрана 51 картина в трех номинациях: полнометражные документальные фильмы, короткометражные документальные фильмы и телевизионные фильмы (программы).
"Девиз фестиваля: Разные лица – одна страна. Наша этничность не мешает нам обустраивать нашу жизнь и жизнь наших детей. Критерий один – профессионализм, — подчеркнула организатор. — Одна из целей — поддержать региональных мастеров своего дела на фоне больших авторов, в отличие от которые, возможно, технологически несовершенны, но хорошо чувствуют жизнь, потому что они там, на земле. Они нашли образ, историю своего региона, лицо".
Номинантами Открытого фестиваля "Кунаки" стали режиссеры и тележурналисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иркутска, Перми, Хабаровска, Махачкалы, Нальчика, Краснодара, Баку, Бишкека, Таллинна и других городов.
Конкурсные фильмы зрители могут посмотреть на площадке фестиваля в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме.
"Проблема – отсутствие экрана и зала, где можно показывать фильмы. Отказались от художественных фильмов, потому что в Абхазии их негде показывать, нет кинотеатра", — заметила Сулиета Кусова-Чухо.
В рамках фестиваля "Кунаки" пройдут традиционные мастер-классы, дискуссионные круглые столы, выездные показы фильмов в городах Абхазии и в учебных заведениях республики. Для участников будут организованы экскурсии по достопримечательностям Абхазии.
XI Северокавказский международный открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" проходит при поддержке Президента и Правительства Республики Абхазия.