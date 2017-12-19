Флешмоб от Третьяковки: пародируя мастеров

Акция приурочена к выставке "Некто 1917", которая проходит в Москве в Новой Третьяковке на Крымском валу.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Третьяковская галерея запустила флешмоб, участники которого должны сделать пародию на полотна, написанные сто лет назад, сообщает РИА Новости.

Под хэштегом #некто1917 пользователи соцсетей должны выкладывать свои "косплеи" на картины, представленные на выставке. Через неделю, 25 декабря, в Третьяковке подведут итоги и наградят авторов самых удачных пародий.

Идея этой акции далека от академических представлений о работе крупных музеев, однако посетители ГТГ, судя по всему, с удовольствием включились в игру.

По числу репостов и откликов пока лидирует оригинальная версия известной работы Петрова-Водкина "Купание красного коня". Для этой постановочной фотографии авторы раздобыли даже красные плавки.

Весьма колоритно выглядят персонажи картины Бориса Григорьева "Пара (Жиган и проститутка)" (1917).

Вообще, работы этого автора пока что больше всего интересуют пользователей. Вот еще один вариант его полотна — на сей раз это "Автопортрет" (1916).

Женская часть аудитории довольно активно включилась в акцию.

Некоторые "косплеи" максимально приблизились к оригиналам — как, например, этот вариант "Беженки" Александра Древина (1916-2017).

Выставка "Некто 1917" исследует русское искусство на сломе эпох: большая экспозиция представляет работы разных художников. В ГТГ ее называют главным выставочным проектом года. Но, несмотря на всю серьезность и глубину, сами кураторы немало удивили публику еще до открытия. В специальном проморолике авторы очень просто и притом неожиданно объяснили главную идею выставки.