Умер гитарист Motorhead Эдди Кларк

Музыкант умер от восполения легких в возрасте 67 лет.

СУХУМ, 11 янв — Sputnik. Гитарист британской рок-группы Motorhead Эдди Кларк скончался в возрасте 67 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Independent.

"Мы в отчаянии сообщаем новость, которую сами услышали чуть раньше сегодня… Эдвард Аллан Кларк, или, как мы знаем и любим его, "Быстрый" (Fast) Эдди Кларк, скончался вчера", — сообщается в Facebook группы.

Как отмечает издание, Кларк был одним из первых музыкантов группы — он стал ее частью в 1976 году.

Motorhead — британская хард-рок-группа, была основана в 1975 году. Группа распалась в 2015 году после смерти ее лидера Лемми Килмистера.