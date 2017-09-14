Центробанк России: криптовалюты имеют признаки финансовой пирамиды

Банк России видит риски использования криптовалют и выступает против приравнивания их к иностранным валютам.

СУХУМ, 14 сент – Sputnik. Экспертный совет по финансовым технологиям в Госдуме РФ займется вопросами регулирования рынка криптовалют, сообщает РИА Новости.

Выступая на форуме председатель совета Ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков, он напомнил, что буквально на днях в Госдуме был создан экспертный совет по финансовым технологиям, который будет анализировать ситуацию на разных направлениях, использования современных технологий.

"Одно из направлений — это криптовалюты, мы определили задачи, что необходимо все-таки легализовать, дать определение, что такое криптовалюта, определить площадку, на которой они должны обмениваться, ввести реестр майнеров, так называемых, таким образом, в том числе, вовлекая их в уплату налогов в российский бюджет", — сказал Аксаков.

Он добавил, что также активно обсуждаются вопросы ICO, тема отмывания незаконных доходов, финансирование терроризма, наркотрафика. Все это, по словам Аксакова, должно быть прописано в законодательстве.

© Фото: с сайта Financial strategies Голубовский: криптовалюты – очень опасное и рискованное дело

"Мы считаем, что вместе с ЦБ, Минфином должны как можно быстрее загнать этот рынок в правовое пространство", — подчеркнул он.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов на полях ВЭФ-2017 высказал мнение, что все желающие, а не только квалифицированные инвесторы, должны иметь возможность покупать, продавать, обменивать и хранить криптовалюту в России, по аналогии с другими иностранными валютами. Ограничение, по его словам, должно быть только по расчетам внутри РФ.

Однако Банк России видит риски использования криптовалют и выступает против приравнивания их к иностранным валютам.

Нынешние механизмы использования криптовалют во многом имеют признаки "финансовой пирамиды", заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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"Стоимость во многом растет из-за того, что вовлекаются в эти схемы все большее и большее количество участников. И, конечно, большой вопрос: нужно ли легализовывать? Мы пирамиды, вообще-то, с вами не легализовываем. Надо предупреждать инвесторов о высоких рисках", — сказала Набиуллина на форуме, организованном банковской ассоциацией "Россия".

Глава ЦБ привела в пример Китай, который, по ее словам, пошел по пути запрета криптовалют.

"Понятно, что запреты достаточно сложны, имея в виду, что криптовалюты имеют наднациональный характер. Но, тем не менее, даже подходя к регулированию, мне кажется, надо очень четко оценивать этот феномен. При этом я еще раз повторю — мы за развитие новых технологий, в том числе которые используются в продвижении криптовалют", — добавила Набиуллина.

Она добавила, что Банк России изучает ситуацию и приглашает участников рынка к взаимодействию для того, чтобы применять в мирных целях новые технологии.