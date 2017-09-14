21:29 14 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Сувенирная монета криптовалюты биткойн

Центробанк России: криптовалюты имеют признаки финансовой пирамиды

© Sputnik. Vladimir Astapkovich
Экономика
Получить короткую ссылку
1410

Банк России видит риски использования криптовалют и выступает против приравнивания их к иностранным валютам.

СУХУМ, 14 сент – Sputnik. Экспертный совет по финансовым технологиям в Госдуме РФ займется вопросами регулирования рынка криптовалют, сообщает РИА Новости

Выступая на форуме председатель совета Ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков, он напомнил, что буквально на днях в Госдуме был создан экспертный совет по финансовым технологиям, который будет анализировать ситуацию на разных направлениях, использования современных технологий.

"Одно из направлений — это криптовалюты, мы определили задачи, что необходимо все-таки легализовать, дать определение, что такое криптовалюта, определить площадку, на которой они должны обмениваться, ввести реестр майнеров, так называемых, таким образом, в том числе, вовлекая их в уплату налогов в российский бюджет", — сказал Аксаков.

Он добавил, что также активно обсуждаются вопросы ICO, тема отмывания незаконных доходов, финансирование терроризма, наркотрафика. Все это, по словам Аксакова, должно быть прописано в законодательстве.

Дмитрий Голубовский
© Фото: с сайта Financial strategies
Голубовский: криптовалюты – очень опасное и рискованное дело

"Мы считаем, что вместе с ЦБ, Минфином должны как можно быстрее загнать этот рынок в правовое пространство", — подчеркнул он.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов на полях ВЭФ-2017 высказал мнение, что все желающие, а не только квалифицированные инвесторы, должны иметь возможность покупать, продавать, обменивать и хранить криптовалюту в России, по аналогии с другими иностранными валютами. Ограничение, по его словам, должно быть только по расчетам внутри РФ.

Однако Банк России видит риски использования криптовалют и выступает против приравнивания их к иностранным валютам.

Нынешние механизмы использования криптовалют во многом имеют признаки "финансовой пирамиды", заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Мировые цены на нефть падают на решении ОПЕК сохранить уровень добычи
© Sputnik. Алексей Куденко
Экономисты не верят в скорое создание национальной криптовалюты в РФ

"Стоимость во многом растет из-за того, что вовлекаются в эти схемы все большее и большее количество участников. И, конечно, большой вопрос: нужно ли легализовывать? Мы пирамиды, вообще-то, с вами не легализовываем. Надо предупреждать инвесторов о высоких рисках", — сказала Набиуллина на форуме, организованном банковской ассоциацией "Россия".

Глава ЦБ привела в пример Китай, который, по ее словам, пошел по пути запрета криптовалют.

"Понятно, что запреты достаточно сложны, имея в виду, что криптовалюты имеют наднациональный характер. Но, тем не менее, даже подходя к регулированию, мне кажется, надо очень четко оценивать этот феномен. При этом я еще раз повторю — мы за развитие новых технологий, в том числе которые используются в продвижении криптовалют", — добавила Набиуллина.

Она добавила, что Банк России изучает ситуацию и приглашает участников рынка к взаимодействию для того, чтобы применять в мирных целях новые технологии.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рабочий визит Дмитрия Медведева в Южную Осетию
    Уважаемый человек

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил российского премьера Дмитрия Медведева с днем рождения и рассказал об уважении республики к нему.

  • Вид на Морской промысел нефтеперерабатывающего управления
    Контракт века

    В Баку подписан новый контракт о долевом разделе добычи с блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли сроком до 2050 года.

  • Учения ОДКБ Кобальт-2016
    Крепкое взаимодействие

    На территории Армении в формате ОДКБ пройдет цикл военных учений «Взаимодействие» при участии Коллективных сил оперативного реагирования.

  • Международная выставка ЭКСПО-2017
    Чистая прибыль

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что деньги, потраченные на организацию ЭКСПО, уже вернулись за счет побывавших на выставке туристов.

  • Сборная Кыргызстана по футболу. Архивное фото
    Заметный прогресс

    Сборная Кыргызстана улучшила свои показатели в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) сразу на шесть позиций и заняла 122 место.

  • Метеостанция
    И о погоде…

    Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал качество прогнозов погоды Белгидромета и призвал учиться у армейских метеорологов.

  • Здание Сейма Латвийской республики
    По праву рождения

    Две парламентские фракции намерены поддержать инициативу президента о предоставлении латвийского гражданства детям неграждан.

  • Река, архивное фото
    Пограничный вытрезвитель

    В Литве арестовали россиянина, который, будучи пьяным и без документов, переплыл пограничную реку и оказался на территории прибалтийской республики.

  • Экс-премьер-министр, глава ЛДПМ Владимир Филат
    Надежда на УДО

    Бывший молдавский премьер Владимир Филат, осужденный на девять лет тюрьмы, может выйти на свободу раньше срока или даже быть оправдан.

  • Рабочий визит Дмитрия Медведева в Южную Осетию
    Уважаемый человек

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил российского премьера Дмитрия Медведева с днем рождения и рассказал об уважении республики к нему.

  • Вид на Морской промысел нефтеперерабатывающего управления
    Контракт века

    В Баку подписан новый контракт о долевом разделе добычи с блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли сроком до 2050 года.

  • Учения ОДКБ Кобальт-2016
    Крепкое взаимодействие

    На территории Армении в формате ОДКБ пройдет цикл военных учений «Взаимодействие» при участии Коллективных сил оперативного реагирования.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава
Между небом и землей: парашютная Абхазия
Адгур Ардзинба рассказал о новой концепции налогообложения Абхазии
Адгур Ардзинба рассказал о новой концепции налогообложения в Абхазии
Эволюция iPhone
Эволюция iPhone

Соцсети

Sputnikabkhazia