17:51 14 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Работа винзавода в Пицунде

Гогуа о господдержке экспортеров: появилась площадка для диалога

© Sputnik / Илона Хварцкия
Экономика
Получить короткую ссылку
4910

Минэкономики Абхазии объявило о начале приема заявок по программе поддержки экспорта на 2017-2019 года, цель которой заключается в финансовой помощи местным организациям-экспортерам, преодолении бюрократических и законодательных барьеров.

СУХУМ, 14 окт — Sputnik, Бадри Есиава. Программа государственной поддержки экспортеров Абхазии предоставила возможность местным предпринимателям вести диалог и сообща решать проблемы, сказал на радио Sputnik Абхазия президент международного фонда "Апсны" Сонер Гогуа. 

"Эта программа, безусловно, важна для экспортеров Абхазии, так как банковская система страны еще далека от мировых стандартов. Она особенно будет полезна тем предпринимателям, которые только начинают свой бизнес. Что больше всего мне в этом понравилось, так это организация площадки для предпринимательского диалога, консультаций и совместного решения проблем", — отметил он.

Он добавил, что в рамках государственной программы поддержки экспортеров, бизнесмены договорились проводить консультационные встречи один раз в три месяца, а так же условились создать Ассоциацию экспортеров Абхазии.

Работа винзавода
© Sputnik / Илона Хварцкия
Выгодное предложение: как в Абхазии поддержат экспортеров

"В течение ближайших двух месяцев мы планируем создать Ассоциацию экспортеров Абхазии, где сообща и на профессиональном уровне будем не только решать проблемы экспорта республики, но и ставить в курс дела руководство страны", — сказал Гогуа. 

По словам президента международного фонда "Апсны", сегодня существуют определенные сложности во всех видах экспорта Абхазии и помимо приоритетного российского рынка, Абхазия должно выходить на рынки других государств. Эти направления активно обсуждаются на уровне Министерства экономики республики, подчеркнул Сонер Гогуа. 

В рамках реализации Правительственной целевой программы "Поддержка экспорта в Республике Абхазия на 2017-2019 годы" Минэкономики Абхазии объявило о начале в октябре 2017 года приема заявок от экспортеров. 

По теме

Хаджимба об Очамчырском районе: аграрный сектор должен быть нацелен на экспорт
Экспорт леса из Абхазии составит более 14 тысяч кубометров в 2017 году
Кабмин Абхазии снизил госпошлину на экспорт орехов



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание Правительства
    Задолжали

    У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Польский гость

    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

  • Учения ОДКБ Взаимодействие-2017 в Армении
    Отстрелялись

    Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.

  • Женщина бросает свой бюллетень в урну на избирательном участке, архивное фото
    Показательное неучастие

    ЦИК Казахстана отказался от участия в наблюдении за выборами в Кыргызстане после заявлений президента республики Алмазбека Атамбаева.

  • Тюремная камера. Архивное фото
    Срок для вербовщика

    В России гражданина Кыргызстана приговорили к четырем годам колонии за вербовку жителей Хабаровска в ряды "Исламского государства*".

  • Александр Лукашенко
    Сильная роль

    Беларусь выступает за усиление роли парламентских структур СНГ и других интеграционных объединений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

  • Решетка в колонии
    Позабытый узник

    Железнодорожник Александр Красноперов уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, однако НАТО не интересуется процессом.

  • Главный вход и трубы двух реакторов ИАЭС, архивное фото
    Лицензированная станция

    Игналинская АЭС получила лицензию на извлечение радиоактивных отходов - теперь Литва может перейти к последнему этапу по выводу станции из эксплуатации.

  • Аждар Куртов
    Незаметный ГУАМ

    В октябре 1997 года было объявлено о создании союза Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Что спустя 20 лет происходит с ГУАМ?

  • Заседание Правительства
    Задолжали

    У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Польский гость

    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

  • Учения ОДКБ Взаимодействие-2017 в Армении
    Отстрелялись

    Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Тореро с быком во время корриды на арене Лас-Вентас в Мадриде, Испания
Самые яркие фото недели: коррида в Мадриде и кабаре в Сингапуре
Handmade: самый опасный патрон
Handmade: самый опасный патрон
Северный морской путь
Северный морской путь и все, что нужно о нем знать

Соцсети

Sputnikabkhazia