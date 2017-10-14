Гогуа о господдержке экспортеров: появилась площадка для диалога

Минэкономики Абхазии объявило о начале приема заявок по программе поддержки экспорта на 2017-2019 года, цель которой заключается в финансовой помощи местным организациям-экспортерам, преодолении бюрократических и законодательных барьеров.

СУХУМ, 14 окт — Sputnik, Бадри Есиава. Программа государственной поддержки экспортеров Абхазии предоставила возможность местным предпринимателям вести диалог и сообща решать проблемы, сказал на радио Sputnik Абхазия президент международного фонда "Апсны" Сонер Гогуа.

"Эта программа, безусловно, важна для экспортеров Абхазии, так как банковская система страны еще далека от мировых стандартов. Она особенно будет полезна тем предпринимателям, которые только начинают свой бизнес. Что больше всего мне в этом понравилось, так это организация площадки для предпринимательского диалога, консультаций и совместного решения проблем", — отметил он.

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Он добавил, что в рамках государственной программы поддержки экспортеров, бизнесмены договорились проводить консультационные встречи один раз в три месяца, а так же условились создать Ассоциацию экспортеров Абхазии.

© Sputnik / Илона Хварцкия Выгодное предложение: как в Абхазии поддержат экспортеров

"В течение ближайших двух месяцев мы планируем создать Ассоциацию экспортеров Абхазии, где сообща и на профессиональном уровне будем не только решать проблемы экспорта республики, но и ставить в курс дела руководство страны", — сказал Гогуа.

По словам президента международного фонда "Апсны", сегодня существуют определенные сложности во всех видах экспорта Абхазии и помимо приоритетного российского рынка, Абхазия должно выходить на рынки других государств. Эти направления активно обсуждаются на уровне Министерства экономики республики, подчеркнул Сонер Гогуа.

В рамках реализации Правительственной целевой программы "Поддержка экспорта в Республике Абхазия на 2017-2019 годы" Минэкономики Абхазии объявило о начале в октябре 2017 года приема заявок от экспортеров.