23:58 20 Декабря 2017
Чемпионат мира по футболу 2018

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Екатеринбург

Кабмин РФ утвердил перенос сдачи семи стадионов к ЧМ-2018

© Фото: Город-организатор Екатеринбург
FIFA-2018
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Согласно документам, опубликованным на сайте кабмина РФ, в 2018 году самая крупная сумма на строительство стадиона будет выделена Саранску - 921,6 миллиона рублей.

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. Кабинет министров России утвердил перенос сроков сдачи стадионов к чемпионату мира по футболу в семи российских городах — Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Саранске, Екатеринбурге и Калининграде, сообщает Р-Спорт со ссылкой на постановление правительства РФ.

"В постановлении правительства Российской Федерации… слова "срок завершения строительно-монтажных работ — 2017 год" исключить", — отмечается в документе.

Согласно документам, опубликованным на сайте кабмина РФ, в 2018 году на строительство стадиона к ЧМ в Самаре будет выделено 598 миллионов рублей, в Нижнем Новгороде — 714 миллионов рублей, Волгоград в 2018 году получит чуть больше 482 миллионов рублей, Ростов-на-Дону — 387,5 миллиона рублей, Екатеринбург — 241 миллион рублей. Самая крупная сумма будет выделена Саранску — 921,6 миллиона рублей.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщал, что в целом подготовка к турниру 2018 года проходит по графику, вопросы есть по аренам в Калининграде и Самаре.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.




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