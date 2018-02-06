Доступная среда: для слабовидящих на ЧМ-2018 будут аудио трансляции

Аудиоописательное комментирование уже было апробировано в ходе Кубка конфедераций, порядка 230 человек тогда воспользовались услугой.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Специальная услуга аудиоописания предназначена для болельщиков, у которых есть проблемы со зрением, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя временной комиссии Совфеда по вопросам подготовки и проведения турнира Андрея Кутепова.

Кутепов назвал услугу для слабовидящим "уникальной".

"Комментатор подробно в наушник рассказывает и описывает игру… гарнитура эта выдается на стадионе бесплатно", — уточнил Кутепов на пресс-конференции.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.