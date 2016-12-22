Закрутки на зиму и заготовки — прекрасный способ заблаговременно подготовиться к зиме. Самые популярные заготовки у абхазов — варенье, компоты и сухофрукты. Практический круглый год, а особенно осенью, хозяйки запасаются на зиму. Можно сказать, что осеннее время считается порой сбора и заготовки в зиму урожая. Абхазская пословица гласит: "Как потрудишься, так и будешь питаться все зимнее время" (илауҵаз ауп иааурыхуа — ред).

Осенью и зимой крестьяне активно увлечены сбором кукурузы и фасоли, консервацией огурцов, помидоров, горького перца, заготовкой поздних сортов яблок и груш. И самое необходимое, без чего не обходится сегодня практически ни одна хозяйка в Абхазии – это острая традиционная приправа-аджика.

Варенье из инжира, фейхоа, кизила, ежевики и мандаринов, различны компоты, мед, копченый сыр, маринованный кольраби (ахул — ред), сушеные сухофрукты: инжир, хурма, аджинджухуа – это все заготовлено на зиму у многих хозяек в Абхазии.

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