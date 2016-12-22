22:36 22 Декабря 2016
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Инфографика

Зимние запасы: варенье из мандаринов, мед и аджика

Получить короткую ссылку
10640

Новости

Все новости
Все новости
Какими продуктами запастись на зиму
© Sputnik.

Уборка урожая подошла к концу, а значит, жители Абхазии сделали запасы на зиму. Редакция Sputnik Абхазия подготовила инфографику о том, какими продуктами можно запастись на зиму в Абхазии.

Закрутки на зиму и заготовки — прекрасный способ заблаговременно подготовиться к зиме. Самые популярные заготовки у абхазов — варенье, компоты и сухофрукты. Практический круглый год, а особенно осенью, хозяйки запасаются на зиму. Можно сказать, что осеннее время считается порой сбора и заготовки в зиму урожая. Абхазская пословица гласит: "Как потрудишься, так и будешь питаться все зимнее время" (илауҵаз ауп иааурыхуа — ред).

Осенью и зимой крестьяне активно увлечены сбором кукурузы и фасоли, консервацией огурцов, помидоров, горького перца, заготовкой поздних сортов яблок и груш. И самое необходимое, без чего не обходится сегодня практически ни одна хозяйка в Абхазии – это острая традиционная приправа-аджика. 

Варенье из инжира, фейхоа, кизила, ежевики и мандаринов, различны компоты, мед, копченый сыр, маринованный кольраби (ахул — ред), сушеные сухофрукты: инжир, хурма, аджинджухуа – это все заготовлено на зиму у многих хозяек в Абхазии. 

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Абхазия через мобильное приложение на ваших смартфонах и планшетах

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>

Теги:
Абхазия

  • Выбираем шубу: на что обратить внимание
    Последнее обновление: 18:26 18.12.2016
    18:26 18.12.2016

    Выбираем шубу: на что обратить внимание

    В Абхазии все большую популярность приобретают меховые изделия, чтобы убедиться в этом, достаточно побывать на различных массовых мероприятиях.

    300
  • Зимняя Абхазия
    Последнее обновление: 10:02 12.12.2016
    10:02 12.12.2016

    Зимняя Абхазия

    1032
  • Зимняя обувь автомобиля
    Последнее обновление: 18:09 11.12.2016
    18:09 11.12.2016

    Зимняя "обувь" автомобиля

    С наступлением заморозков настало время задуматься автолюбителям о выборе "обуви" для своих железных коней. Sputnik предлагает инфографику о разнообразии зимних покрышек.

    123
  • Sputnik Абхазия 2.0
    Последнее обновление: 12:36 08.12.2016
    12:36 08.12.2016

    Sputnik Абхазия 2.0

    За два года своего существования мультимедийный центр Sputnik Абхазия укрепил свои позиции в информационном пространстве Абхазии. По объему производимой и поставляемой информации, разнообразию мультимедийных форматов Sputnik Абхазия по прежнему не имеет конкурентов в республике.

    163

Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Приготовление аджики в селе Ачандара
Аджика из-под камня
Свет, дороги, транспорт: руководители служб Сухума о готовности к зиме
Свет, дороги, транспорт: руководители служб Сухума о готовности к зиме
Какими продуктами запастись на зиму
Зимние запасы: варенье из мандаринов, мед и аджика

Соцсети

Sputnikabkhazia