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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik. Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

Сразу можно констатировать, что спустя 20 дней с начала 2017 года цены, скачок которых наблюдался в предновогодние ажиотажные дни, сохраняются до сих пор. Если сравнить со второй декадой декабря, ощутимо выросли цены на овощи. Помидоры, огурцы, перец подорожали почти на 40 рублей, баклажаны в среднем на 50 рублей. А вот капуста немного подешевела. Картофель сохранил стабильность, оставшись на уровне 30 рублей. 

Надо отметить, что на бакалею наблюдается незначительное понижение цен. Рис, гречка, сахар, мука, кукурузная крупа  подешевели в среднем на 5-10 рублей. 

Все домашнее, как всегда, ценится выше. Традиционный абхазский сыр, который имеют практически все в своем холодильнике, незвисимо от места проживания – в деревне или в городе — также немного подешевел. Но цена на копченый сыр повысилась. Подорожали и домашние яйца. 

По сравнению с серединой декабря на 20 рублей в среднем упала  цена на говядину и свинину. При этом продавцы могут ее при торге еще снизить.  

Какие бы цены ни были на рынке, здесь всегда можно и нужно торговаться. В первой половине дня сложнее, а вот после обеда торговцы становятся более сговорчивыми.

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