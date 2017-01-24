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Выборы в Парламент Абхазии: что надо знать

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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (5)
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Выборы в Парламент Абхазии
© Sputnik. Леон Гуния

Выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии шестого созыва состоятся 12 марта 2017 года.

Выборы в Парламент Абхазии состоятся по 35 округам расположенным по всей территории Абхазии, количество избирательных участков будет утверждено до 31 января. Депутаты Парламента в 2016 году приняли поправки в выборное законодательство, согласно которому кандидатами в депутаты не могут быть люди с непогашенной судимостью, больной алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами.

В выборах в Народное Собрание могут принять участие граждане Абхазии которым ко дню голосования исполнилось 25 лет. В выборы 2017 года также внесено изменение, согласно которому политические партии могут выставлять своих кандидатов по всем округам. 

Проголосовать на выборах могут граждане Абхазии которым исполнилось 18 лет. Также можно проголосовать по паспортам гражданина Абхазии как старого так и нового образца. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 часов.


Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (5)
Теги:
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