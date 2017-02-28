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Рак груди: что нужно знать

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Рак молочной железы
© Sputnik. Леон Гуния

Какие симптомы служат тревожным сигналом, куда обращаться за помощью, как предупредить опасность онкозаболевания и кто входит в группу риска, обо всем этом Sputnik Абхазия подготовил подробную инфографику.

Рак молочной железы — самое распространенное онкозаболевание в Абхазии среди женщин, как и рак легких среди мужчин.

Если женщина или молодая девушка при самостоятельном обследовании груди нащупала непонятное  уплотнение, то визит к  врачу-маммологу откладывать не стоит.  

В Сухуме в Национальном онкологическом центре Абхазии есть не только онкомаммологи, но и необходимое специализированное оборудование для диагностики заболевания: УЗИ, рентгеновская маммография и лаборатория. Приходить натощак или нет, для обследования не имеет значения. 

В золотой стандарт профилактики молочной железы, кроме маммографии, входит УЗИ молочных желез и при необходимости пункционная биопсия. Пункция показана практически при всех заболеваниях молочной железы. 

Врачи-маммологи Абхазии бьют тревогу: в республике растет количество случаев рака молочной железы как среди взрослых женщин, так и  молодых девушек. 

Для женщин до 35-40 лет свои требования к обследованию, например, показаны УЗИ, а рентгеновская маммография на усмотрение доктора. После  40 необходимо в плановом порядке раз в два года делать рентгеновскую маммографию. А каждая девушка  от 17-18 лет раз в месяц должна проводить самообследование. 

Если мама или родная тетя с маминой стороны сталкивались с онкологическими заболеваниями молочной железы или же в гинекологической сфере — это все напрямую отягощает онкоанамнез. 

Самой большой бедой, которая стала последствием местного менталитета, врачи называют позднюю обращаемость пациентов в онкоцентр. 

Онкомаммологи заверяют, что рак молочной железы на сегодняшний день не приговор, он поддается лечению, если пациент вовремя обращается. 



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