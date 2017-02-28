Рак груди: что нужно знать

Рак молочной железы — самое распространенное онкозаболевание в Абхазии среди женщин, как и рак легких среди мужчин.

Если женщина или молодая девушка при самостоятельном обследовании груди нащупала непонятное уплотнение, то визит к врачу-маммологу откладывать не стоит.

В Сухуме в Национальном онкологическом центре Абхазии есть не только онкомаммологи, но и необходимое специализированное оборудование для диагностики заболевания: УЗИ, рентгеновская маммография и лаборатория. Приходить натощак или нет, для обследования не имеет значения.

В золотой стандарт профилактики молочной железы, кроме маммографии, входит УЗИ молочных желез и при необходимости пункционная биопсия. Пункция показана практически при всех заболеваниях молочной железы.

Врачи-маммологи Абхазии бьют тревогу: в республике растет количество случаев рака молочной железы как среди взрослых женщин, так и молодых девушек.

Для женщин до 35-40 лет свои требования к обследованию, например, показаны УЗИ, а рентгеновская маммография на усмотрение доктора. После 40 необходимо в плановом порядке раз в два года делать рентгеновскую маммографию. А каждая девушка от 17-18 лет раз в месяц должна проводить самообследование.

Если мама или родная тетя с маминой стороны сталкивались с онкологическими заболеваниями молочной железы или же в гинекологической сфере — это все напрямую отягощает онкоанамнез.

Самой большой бедой, которая стала последствием местного менталитета, врачи называют позднюю обращаемость пациентов в онкоцентр.

Онкомаммологи заверяют, что рак молочной железы на сегодняшний день не приговор, он поддается лечению, если пациент вовремя обращается.