Предвыборная "анатомия": кандидаты

Выборы в Парламент Абхазии состоятся по 35 территориальным округам. Депутаты Парламента в 2016 году приняли поправки в выборное законодательство, согласно которому кандидатами в депутаты не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами.

Выдвигаться в Народное Собрание могут граждане Абхазии, которым ко дню голосования исполнилось 25 лет. В 2017 году политические партии могут выставлять своих кандидатов по всем округам.

Проголосовать на выборах могут граждане Абхазии, которым исполнилось 18 лет. Голосовать можно по паспортам гражданина Абхазии старого и нового образца. Согласно постановлению Кабинета Министров, голосовать на выборах можно также по просроченным паспортам гражданина Абхазии.

Избирательные участки 12 марта будут открыты с 8.00 до 20.00.