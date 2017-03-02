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Предвыборная "анатомия": кандидаты

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Выборы в Парламент Абхазии (25)
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Кандидаты в депутаты в цифрах

Выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии шестого созыва состоятся 12 марта 2017 года.

Выборы в Парламент Абхазии состоятся по 35 территориальным округам. Депутаты Парламента в 2016 году приняли поправки в выборное законодательство, согласно которому кандидатами в депутаты не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами. 

Выдвигаться в Народное Собрание могут граждане Абхазии, которым ко дню голосования исполнилось 25 лет. В 2017 году политические партии могут выставлять своих кандидатов по всем округам. 

Проголосовать на выборах могут граждане Абхазии, которым исполнилось 18 лет. Голосовать можно по паспортам гражданина Абхазии старого и нового образца. Согласно постановлению Кабинета Министров, голосовать на выборах можно также по просроченным паспортам гражданина Абхазии. 

Избирательные участки 12 марта будут открыты с 8.00 до 20.00. 

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (25)


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