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Обзор цен на Cухумском рынке

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Обзор цен на рынке Сухума

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

В зимний период колебания цен в первую очередь заметны на фрукты и овощи. В инфографике Sputnik представлены средние показатели. Цитрусовые на Cухумском рынке можно купить от 20 до 35 рублей. К примеру, мандарины – 30 рублей, а апельсины можно купить и за 25 рублей. Помидоры и огурцы от 120 до 150 рублей.  Динамика цен на огурцы и помидоры в наибольшей степени подвержена фактору сезонности, говорят продавцы. Цены на картофель, лук и морковь остаются стабильными.

Нужно отметить, что по сортам яблок на рынке – полное изобилие. Продавцы оптимистично заявили, что яблоки продаются "очень неплохо", а когда "нагрянет поздний весенний авитаминоз", то раскупят "все, что осталось".  

Все домашнее: традиционный абхазский сыр, аджика, копченый сыр, сулугун, яйца и молоко — как всегда, ценится выше. Килограмм аджики можно купить за 400 рублей, а десяток домашних яиц — 100 рублей.



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Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

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