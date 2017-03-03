Обзор цен на Cухумском рынке

В зимний период колебания цен в первую очередь заметны на фрукты и овощи. В инфографике Sputnik представлены средние показатели. Цитрусовые на Cухумском рынке можно купить от 20 до 35 рублей. К примеру, мандарины – 30 рублей, а апельсины можно купить и за 25 рублей. Помидоры и огурцы от 120 до 150 рублей. Динамика цен на огурцы и помидоры в наибольшей степени подвержена фактору сезонности, говорят продавцы. Цены на картофель, лук и морковь остаются стабильными.

Нужно отметить, что по сортам яблок на рынке – полное изобилие. Продавцы оптимистично заявили, что яблоки продаются "очень неплохо", а когда "нагрянет поздний весенний авитаминоз", то раскупят "все, что осталось".

Все домашнее: традиционный абхазский сыр, аджика, копченый сыр, сулугун, яйца и молоко — как всегда, ценится выше. Килограмм аджики можно купить за 400 рублей, а десяток домашних яиц — 100 рублей.