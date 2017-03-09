Век абхазского парламентаризма: рождение и взросление

В ноябре 1917 года был создан Абхазский Народный Совет (АНС) во главе с Симоном Басария. Это событие стало следствием февральской революции, когда была свергнута монархия в России.

В конце мая 1918 года был сформирован второй Абхазский Народный Совет во главе с Варламом Шервашидзе. Он был дважды реорганизован, а депутаты второго АНС были заключены в Метехский замок Тифлиса.

18 марта 1919 года начал работать третий Абхазский Народный Совет, который был переименован в Народный Совет Абхазии в мае 1919 года. Его вновь возглавил Варлам Шервашидзе.

После того, как в Абхазии укрепилась Советская власть, в марте 1921 года высшим законодательным органом Абхазии стал Революционный комитет. Первым руководителем Ревкома стал Эфрем Эшба.

Вскоре после образования независимой ССР Абхазии, на ее территории стал функционировать Центральный исполнительный комитет Советов рабочих, солдатских и народных депутатов. Это произошло в феврале 1922 года. С 1930 по 1936 года ЦИК возглавлял Нестор Лакоба.

В июле 1938 года высшим законодательным органом Абхазской АССР стал Верховный совет, согласно конституции Абхазии, принятой годом ранее. Первым председателем президиума Верховного Совета Абхазии в течение десяти лет был Михаил Делба, а последним его возглавил Владислав Ардзинба с 1990 по 1994 года.

23 ноября 1996 года прошли первые выборы в Народное собрание — Парламент Республики Абхазии. Первым спикером нового Парламента Абхазии был избран Сократ Джинджолия.

2017 год – пятый созыв депутатов в Народное собрание – Парламент Республики Абхазия.



