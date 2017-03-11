Каким должен быть идеальный депутат: выбор читателей Sputnik

Честный, ответственный мужчина от 30 до 40 лет — таким должен быть народный избранник, по мнению читателей.

Образованный, компетентный во всех вопросах, ответственный, решительный, отзывчивый и стремящийся помочь людям — это примерный перечень качеств, которые в общественном мнении сформировались по отношению к тому, каким должен быть депутат.

Выборы в Парламент Абхазии пройдут в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.