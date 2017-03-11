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Каким должен быть идеальный депутат: выбор читателей Sputnik

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Темы:
Депутаты Абхазии (51)
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Идеальный депутат по мнению читателей Sputnik Абхазия
© Sputnik. Леон Гуния

По данным опроса читателей Sputnik Абхазия, проведенного перед парламентскими выборами, которые пройдут в Абхазии 12 марта, главным качеством кандидата в депутаты должна быть - честность.

Честный, ответственный мужчина от 30 до 40 лет — таким должен быть народный избранник, по мнению читателей. 

Образованный, компетентный во всех вопросах, ответственный, решительный, отзывчивый и стремящийся помочь людям — это примерный перечень качеств, которые в общественном мнении сформировались по отношению к тому, каким должен быть депутат. 

Выборы в Парламент Абхазии пройдут в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.

Темы:
Депутаты Абхазии (51)


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Идеальный депутат по мнению читателей Sputnik Абхазия
Каким должен быть идеальный депутат: выбор читателей Sputnik

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