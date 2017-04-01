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Худеем к лету: советы от Sputnik

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Худеем к лету: советы от Sputnik
© Sputnik. Nicolai Kibich

Сбросить ненавистные килограммы к лету возможно, если следовать рекомендациям в инфографике Sputnik.

Мечтаете похудеть к лету? Sputnik Молдова подготовил инфографику с рекомендациями и полезными советами.



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Худеем к лету: советы от Sputnik
Худеем к лету: советы от Sputnik

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