Худеем к лету: советы от Sputnik

Мечтаете похудеть к лету? Sputnik Молдова подготовил инфографику с рекомендациями и полезными советами.
Мечтаете похудеть к лету? Sputnik Молдова подготовил инфографику с рекомендациями и полезными советами.
Во Всемирный день борьбы с туберкулезом Sputnik подготовил подробную Инфографику с описанием симптомов опасного заболевания.
По данным опроса читателей Sputnik Абхазия, проведенного перед парламентскими выборами, которые пройдут в Абхазии 12 марта, главным качеством кандидата в депутаты должна быть - честность.
Вскоре после февральской революции, 8 ноября 1917 года был создан первый законодательный орган Абхазии.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Прямая трансляция с международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.
Евгений Евтушенко получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер.
Состоялась жеребьевка Чемпионата Европы по футболу под эгидой ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций).