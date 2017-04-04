17:15 04 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Инфографика

Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Получить короткую ссылку
Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (15)
48 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Теракт в метро в Санкт-Петербурге
© Sputnik.

В понедельник в Санкт-Петербургском метрополитене произошел теракт.

Инцидент произошел на синей ветке метро Санкт-Петербурга. Есть пострадавшие и погибшие, передает РИА Новости. 

Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (15)


Еще инфографика

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Герой Абхазии, генерал-лейтенант Гиви Агрба
Война и мир Камуговича: кадры памяти
Машинист метро о действиях во время теракта
Машинист метро о действиях во время теракта
Теракт в метро в Санкт-Петербурге
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Соцсети

Sputnikabkhazia