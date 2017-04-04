Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Инцидент произошел на синей ветке метро Санкт-Петербурга. Есть пострадавшие и погибшие, передает РИА Новости.
Инцидент произошел на синей ветке метро Санкт-Петербурга. Есть пострадавшие и погибшие, передает РИА Новости.
Сбросить ненавистные килограммы к лету возможно, если следовать рекомендациям в инфографике Sputnik.
Во Всемирный день борьбы с туберкулезом Sputnik подготовил подробную Инфографику с описанием симптомов опасного заболевания.
По данным опроса читателей Sputnik Абхазия, проведенного перед парламентскими выборами, которые пройдут в Абхазии 12 марта, главным качеством кандидата в депутаты должна быть - честность.
Вскоре после февральской революции, 8 ноября 1917 года был создан первый законодательный орган Абхазии.
Жители столицы обратились с коллективным письмом на имя мэра Сухума с просьбой получить ответ о сроках и порядке выполнения работ по ремонту дорог столицы.
О военной истории Героя Абхазии, генерал-лейтенанта, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" II степени Гиви Агрба рассказали участники Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.