Заряжай мозги

За что "отвечают" левое и правое полушарие нашего мозга? Смотрите в инфографике Sputnik Армения.
За что "отвечают" левое и правое полушарие нашего мозга? Смотрите в инфографике Sputnik Армения.
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Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
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Президент Эстонии в ознаменование столетия республики обозначила три цели народа – хозяйствовать, петь и хорошо учиться.