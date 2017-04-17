Заряжай мозги

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За что отвечают левое и правое полушарие нашего мозга
© Sputnik. Аракс Саргсян

Мозг - сложная и взаимосвязанная система, самая крупная и функционально важная часть центральной нервной системы.

За что "отвечают" левое и правое полушарие нашего мозга? Смотрите в инфографике Sputnik Армения.



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