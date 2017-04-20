Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Началом изменений политического статуса стала Февральская революция 1917 года, за которой последовал советский период развития республики. В современной Абхазии, где нет промышленности, заводов и фабрик, которые строились в стране именно в советский период, наиболее приемлемым вариантом стало сравнение досоветской и послевоенной Абхазии.

Как менялся численный состав страны, кого было больше — горожан или сельчан, сколько было учебных заведений, школ, детских садов, больниц и аптек – в предлагаемой схеме приведены сравнительные цифры сегодняшнего состояния и столетней давности. А то, насколько были развиты сельское хозяйство и частное животноводство в старину, наглядно демонстрируют показатели по объемам пахотных земель, выращиваемым культурам (кукурузы, винограда) и поголовью разводимого домашнего скота.