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Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

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© Sputnik. Леон Гуния

Абхазия за сто лет прошла путь от Сухумского округа Российской империи до независимой демократической республики.

Началом изменений политического статуса стала Февральская революция 1917 года, за которой последовал советский период развития республики. В современной Абхазии, где нет промышленности, заводов и фабрик, которые строились в стране именно в советский период, наиболее приемлемым вариантом стало сравнение досоветской и послевоенной Абхазии.  

Как менялся численный состав страны, кого было больше — горожан или сельчан, сколько было учебных заведений, школ, детских садов, больниц и аптек – в предлагаемой схеме приведены сравнительные цифры сегодняшнего состояния и столетней давности. А то, насколько были развиты сельское хозяйство и частное животноводство в старину, наглядно демонстрируют показатели по объемам пахотных земель, выращиваемым культурам (кукурузы, винограда) и поголовью разводимого домашнего скота. 



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