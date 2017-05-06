14:02 06 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Инфографика

Обзор цен на Cухумском рынке

Получить короткую ссылку
4230

Новости

Все новости
Все новости
Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik. Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

Пока высокие цены держатся на огурцы, помидоры, баклажаны, болгарский перец и свеклу. Подорожал и лук репчатый, об этом говорят продавцы. Уже появился на рынке молодой картофель, правда, дорогой – 100 рублей за килограмм. Если поторговаться, могут скинуть рублей десять. 

На молочные продукты цена стала меньше, так как местное молоко подешевело. Первый сыр, к примеру, в отличие от январской цены в 320 рублей, сейчас можно купить в пределах 200-250 рублей, в зависимости от места на рынке. 

Из мясных продуктов говядина тоже подешевела, но при этом цены на свинину и кур практически не изменились. Вдвое меньше  стоят в мае домашние яйца: влияет, наверное, что Великую Пасху уже отпраздновали.

По бакалее цены более или менее стабильны, разница колеблется от недели к неделе в размере 10-15 рублей. 

Море клубники на Сухумском центральном рынке. Самая дорогая из теплицы в Адзюбже по 300 рублей за килограмм, она же и самая крупная. Клубника из села Лабра чуть помельче, но ароматом и сочным видом ничем не уступает, а стоит на 100 рублей меньше. В некоторых точках предлагают и за  170 рублей.  


Теги:
Абхазия


Еще инфографика

  • Вакцинация
    Последнее обновление: 16:49 03.05.2017
    16:49 03.05.2017

    Вакцинация детей в Абхазии: подробности

    Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ совместно со Sputnik Абхазия подготовил Инфографику о том, как проходит иммунизация в республике, какое количество привитых детей и от каких болезней они теперь защищены.

    141
  • Абхазия 1917 vs 2017
    Последнее обновление: 11:20 20.04.2017
    11:20 20.04.2017

    Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

    Абхазия за сто лет прошла путь от Сухумского округа Российской империи до независимой демократической республики.

    3963
  • За что отвечают левое и правое полушарие нашего мозга
    Последнее обновление: 13:09 17.04.2017
    13:09 17.04.2017

    Заряжай мозги

    Мозг - сложная и взаимосвязанная система, самая крупная и функционально важная часть центральной нервной системы.

    142
  • Обзор цен на сухумском рынке
    Последнее обновление: 17:44 14.04.2017
    17:44 14.04.2017

    Обзор цен на Cухумском рынке

    Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

    429

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Денежные купюры
    Денежный поток

    Торгово-экономические показатели Молдовы начали выравниваться после спада, в том числе из-за увеличения поставок товаров в Россию.

  • Девушка смотрит ролик о мошеннике
    Узбекский обольститель

    Псевдопрокурор из Узбекистана знакомился с москвичками в соцсетях, после чего имитировал влюбленность и выманивал у них деньги.

  • Учения Удар молнии, архивное фото
    «Удар молнии»

    Мобилизация двух тысяч военных-резервистов проходит в Литве в рамках крупнейших национальных учений "Удар молнии-2017".

  • Репетиция парада Победы на набережной Махаджиров
    Парад, смирно!

    У памятника Неизвестному солдату в Сухуме состоялась генеральная репетиция парада в честь Победы в Великой Отечественной войне.

  • Паводок в Петропавловске
    Водный мир

    Вторая волна паводка пришла в Петропавловск – вода продолжает подниматься, подтоплены новые дома.

  • Бессмертный полк в Таллинне
    «Духовная партизанщина»

    Планы провести «Бессмертный полк» в Финляндии вызвали недовольство местных жителей, которые назвали акцию «духовной партизанщиной».

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Григорий Чукбар
Вершины Григория Чукбар
Эхо войны: подъем со дна американского Киттихаука со дна Керченского пролива
Эхо войны: подъем со дна американского "Киттихаука" со дна Керченского пролива
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia