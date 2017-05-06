Обзор цен на Cухумском рынке

Пока высокие цены держатся на огурцы, помидоры, баклажаны, болгарский перец и свеклу. Подорожал и лук репчатый, об этом говорят продавцы. Уже появился на рынке молодой картофель, правда, дорогой – 100 рублей за килограмм. Если поторговаться, могут скинуть рублей десять.

На молочные продукты цена стала меньше, так как местное молоко подешевело. Первый сыр, к примеру, в отличие от январской цены в 320 рублей, сейчас можно купить в пределах 200-250 рублей, в зависимости от места на рынке.

Из мясных продуктов говядина тоже подешевела, но при этом цены на свинину и кур практически не изменились. Вдвое меньше стоят в мае домашние яйца: влияет, наверное, что Великую Пасху уже отпраздновали.

По бакалее цены более или менее стабильны, разница колеблется от недели к неделе в размере 10-15 рублей.

Море клубники на Сухумском центральном рынке. Самая дорогая из теплицы в Адзюбже по 300 рублей за килограмм, она же и самая крупная. Клубника из села Лабра чуть помельче, но ароматом и сочным видом ничем не уступает, а стоит на 100 рублей меньше. В некоторых точках предлагают и за 170 рублей.



