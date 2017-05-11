Депутаты и Комитеты: расстановки в Парламенте Абхазии

Sputnik рассказывает, как иностранному автомобильному туристу съездить в Абхазию и не пожалеть.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ совместно со Sputnik Абхазия подготовил Инфографику о том, как проходит иммунизация в республике, какое количество привитых детей и от каких болезней они теперь защищены.
Абхазия за сто лет прошла путь от Сухумского округа Российской империи до независимой демократической республики.
Сто лет со дня рождения Народного поэта Абхазии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи, автора исторического романа "Последний из ушедших" Баграта Шинкуба исполнится 12 мая 2017 года.
Круглый стол, посвященный 100-летию со дня рождения Народного поэта Абхазии, Народного писателя Кабардино-Балкарии и Адыгеи, лауреата Госпремии имени Дмитрия Гулиа, кавалера ордена “Ахьдз-Апша“ I степени Баграта Шинкуба, состоялся в АбИГИ.
Первое заседание рабочей группы по борьбе с наркоманией прошло в Общественной палате республики в четверг 11 мая.
Общую базу данных отбывающих наказание террористов предложили создать на первом заседании Совета руководителей пенитенциарных служб СНГ.
Южная Осетия и Донецкая народная республика подписали протокол об установлении дипломатических отношений.
В преддверии ЭКСПО власти Астаны неустанно борются с комарами и выдвигают версии, откуда в городе столько кровососущих насекомых.
Свыше 30 стран-участниц, порядка 400 делегатов – Баку готвится принять участников Международной конференции "Нефть и газ Каспия".
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что после победы 9 мая 1945 года для страны началась еще более тяжелая "оккупация".
Муниципалитет стамбульского района Малтепе принял решение присвоить имя писателя Чингиза Айтматова местному центральному парку.
Природные условия и плохие дороги мешают развитию внешних экономических связей Таджикистана, считают эксперты.
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян рассказал об отсутствии агрессии вне поля, но пожелал быть футбольным чудовищем на газоне.
Сейм Латвии одобрил поправки к закону о защите животных и полностью запретил цирковые представления со зверями.
В Кишиневе стартовал сбор подписей за проведение референдума об отставке мэра Дорина Киртоакэ, первый подписавшийся – президент.
"Ростсельмаш" до конца мая этого года запустит сборку своей техники на мощностях Чирчикского завода сельскохозяйственной техники.
В Сейме Литвы предложили вернуть на ценники национальную валюту лит и сохранить ее до 2022 года.
Как не стать жертвой мошенничества и не купить "липовые" путевки в реальные пансионаты и санатории Абхазии.
В преддверии ЭКСПО власти Астаны неустанно борются с комарами и выдвигают версии, откуда в городе столько кровососущих насекомых.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что после победы 9 мая 1945 года для страны началась еще более тяжелая "оккупация".