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Депутаты и Комитеты: расстановки в Парламенте Абхазии

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© Sputnik. Леон Гуния

Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия подписал постановление о численном и персональном составе комитетов. Согласно регламенту Народного Собрания, депутат имеет право состоять только в двух комитетах - всего их девять.



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