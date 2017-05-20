Выбираем лучшего: голосование за участников "Ты супер!"

Ваш голос может помочь понравившемуся вам юному вокалисту стать победителем проекта "Ты супер!". Присылайте SMS с номером участника, за которого хотите проголосовать, на короткий номер 7375. Стоимость отправки одного SMS в Абхазии 35 рублей (включая НДС). В Абхазии услуга доступна для абонентов АКВАФОН-GSM и А-Мобайл.

Чтобы поддержать участницу из Абхазии Валерию Адлейба на финальном голосовании, вам необходимо отправить SMS с текстом 01 на номер 7375.

Баллы по голосованию будут суммироваться с результатами жюри, и по итогам общих результатов определится победитель проекта.

Проект Международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" объединил 92 юных вокалиста из детских домов, приемных семей и школ-интернатов России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.