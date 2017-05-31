Маяк, руины, обезьяны: путешествие по Сухуму

Сухум — столица Республики Абхазия. Городу более двух с половиной тысяч лет, он утопает в зелени пальм и эвкалиптов. Одно из самых живописных мест — набережная Махаджиров. Там круглый год любят гулять туристы и местные жители. Любителям истории Sputnik советует посетить Абхазский государственный музей. Считается, что здесь собрана самая богатая на Кавказе коллекция ценных исторических артефактов. Обязателен для посещения Сухумский ботанический сад. В нем собраны растения из разных уголков планеты. Особая гордость сада — кавказская липа, высотой в двадцать метров и три метра в диаметре. Ей уже более 250 лет. Она росла здесь задолго до появления сада. Ну, и одна из посещаемых достопримечательностей Сухума — Обезьяний питомник. Приматологический центр был создан почти век назад. Здесь тестировали медикаменты и проводили эксперименты по космической программе СССР. Обезьяны из Сухумского питомника летали в космос.



