Советы от Sputnik: как организовать отдых в Абхазии

Начинать готовиться к путешествию в Абхазию следует заранее. Для того чтобы отдых в Абхазии не принес неожиданные сюрпризы, туристу нужно посетить официальный сайт Гильдии отельеров Абхазии – www.hotelsguild.ru. На нем можно найти дома отдыха, получить информацию о том, где и за какую сумму отдохнуть в Абхазии.

Кроме того, прежде чем купить путевку в Абхазию, турист должен убедиться в том, что те, кто их предлагает, состоят в списках Федерального агентства по туризму РФ http://www.russiatourism.ru.

Также для въезда в республику необходимо предъявить один из документов: паспорт гражданина России, заграничный паспорт, дипломатический паспорт или служебный паспорт. А если турист едет в Абхазию на своей машине, то он должен иметь регистрационные документы на машину и водительское удостоверение.