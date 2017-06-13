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Советы от Sputnik: как организовать отдых в Абхазии

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© Sputnik. Леон Гуния

Для того, чтобы отдых в Абхазии для туристов прошел без проблем и они получили удовольствие от пребывания в нашей стране, необходимо придерживаться простых правил.

Начинать готовиться к путешествию в Абхазию следует заранее. Для того чтобы отдых в Абхазии не принес неожиданные сюрпризы, туристу нужно посетить официальный сайт Гильдии отельеров Абхазии – www.hotelsguild.ru. На нем можно найти дома отдыха, получить информацию о том, где и за какую сумму отдохнуть в Абхазии.

Кроме того, прежде чем купить путевку в Абхазию, турист должен убедиться в том, что те, кто их предлагает, состоят в списках Федерального агентства по туризму РФ http://www.russiatourism.ru. 

Также для въезда в республику необходимо предъявить один из документов: паспорт гражданина России, заграничный паспорт, дипломатический паспорт или служебный паспорт. А если турист едет в Абхазию на своей машине, то он должен иметь регистрационные документы на машину и водительское удостоверение.



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