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День Сухума: карта празднования Дня столицы

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Sputnik подготовил для жителей и гостей столицы интерактивную карту с программой празднования дня города Сухум, который отмечается ежегодно в первую субботу июля. В 2017 году празднование состоится 1 июля.

Праздничные мероприятия пройдут на нескольких городских площадках. Все они намечены на вечернее время. 

Первое мероприятие начнется в 18:00 на площади перед Абхазским драматическим театром. Состоится матчевая встреча столичных боксеров с командой из Ростова-на-Дону.

Часом позже на площади имени Сергея Багапш вниманию гостей праздника предложат фотовыставку "ConIFA 2016". Одновременно на набережной Махаджиров, от ресторана "Белый Парус" до "Брехаловки", пройдет открытый турнир по шашкам, шахматам и настольному теннису.

Также в 19:00 в парке имени Баграта Шинкуба откроется выставка-продажа картин молодых художников "Сухум глазами молодежи", выставка ручных изделий учеников Абхазского государственного лицея-интерната, мастер-класс по изготовлению изделий на гончарном круге и детские развлекательные площадки.

К 22:00 часам празднование Дня города переместится на железнодорожную платформу "Гума", где будет представлено лазерное шоу, пройдет выступление артистов абхазской эстрады. Ближе к полуночи зрители смогут увидеть выступление группы "Red rock".

День города Сухум отмечают ежегодно в первую субботу июля. Данное решение было принято в ходе заседания специальной комиссии в администрации столицы 28 января 2016 года.



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